Торговые центры после пандемии: посетителей стало меньше, но покупают они лучше

В России после пандемии торговых центров станет меньше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, КУПИЛ

Торговые центры так и не оправились от пандемии. Несмотря на снятие почти всех ограничений, народу там на четверть меньше, чем до коронавируса. Shopping Index (посещаемость ТЦ) Москвы снизилась на 23,1% в сравнении с первым кварталом 2020 года (локдаун начался в самом конце квартала), сообщил РИА Новости президент консалтинговой группы Watcom Роман Скороходов.

Но, как выяснилось, не все так плохо. Управляющий директор Российского Совета Торговых Центров Олег Войцеховский в интервью kp.ru подчеркнул, что раньше в торговых центрах много было случайных посетителей. Но в последнее время люди перестали бесцельно бродить по моллам и без покупок оттуда не возвращаются.

- Для нас очень важна конвертация посетителя в покупателя. А сегодня ТЦ является объектом целевого посещения, так как за последнее время люди научились считать не столько деньги, сколько свое время. Просто на прогулки теперь в торговые центры они не ездят, - объясняет Олег Войцеховский. - Потребительское поведение изменилось и в структуре. Популярные товары, за которыми шли, сегодня продаются хуже, однако какие-то другие категории наоборот стали продаваться лучше, и за ними отправляются целенаправленно.

Управляющий директор Совета ТЦ обратил внимание на то, что карантинные ограничения еще сняты не полностью: кинотеатры не могут работать со 100%-й загрузкой и для фудкортов тоже есть определенные ограничения с рассадкой.

В Торговых центрах Москвы можно сделать прививку от коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

СТРАНА НЕПУГАНОГО РИТЕЙЛА

Войцеховский упомянул и вездесущий онлайн, который, по его словам, практически законодательно не отрегулирован. Поэтому владельцы бизнеса этим охотно пользуются.

- У нас страна непуганого ритейла. В большинстве стран все страшно зарегулировано. Товары там в онлайне не так-то просто купить по цене гораздо ниже, чем в брендовом магазине ТЦ или стрит-ритейла, - продолжает он. - В России онлайн пока пользуется более широкими возможностями. Но, по разным сигналам, можно сказать, что не оправдывается утверждение о массовом уходе клиентов в виртуальный шоппинг. Думаю, за время пандемии мы на три года вперед использовали резерв развития онлайн-торговли, и пока дальше она расти не будет.

Вероятную гибель части гигантских торговых центров по стране эксперты предвещали всю пандемию. Однако на сегодняшний день практически все из них устояли.

- Не знаю ничего о том, что ТЦ будут закрываться. Наоборот, мы увидели, что пределы социальной ответственности собственников гораздо шире, чем мы думали. Наши девелоперы не подкачали, не пошли на закрытие нужных для населения объектов, - констатировал наш собеседник. - Но каких это стоило потерь? Изъяли ли они ресурсы из других бизнесов или залезли в дополнительные долги в банках? Это уже другие вопросы. Здесь сыграло роль то, что никто не захотел быть самым слабым звеном.

В некоторых торговых центрах для удобства жителей открылись офисы "Мои документы". Фото: Иван МАКЕЕВ

НА «ГОРОД-САД» НЕ ХВАТИТ ДЕНЕГ

- Появятся ли в переживших пандемию ТЦ новые форматы торговли?

- Давно не секрет, что собственники ТЦ, потерпев огромные убытки в 2020 году, не собираются идти на снижение сбора аренды. Как ни крути, у нас основной арендный сбор составляют галерейные магазины (бренды одежды, обуви, аксессуаров). У очень глубоких теоретиков есть соображение, что ТЦ могут превратиться в целом в социальные заведения, где время от времени будут попадаться магазины. Но это не так. Существенных концептуальных изменений, которые превратят торговый центр в «город-сад», не будет. На это у девелопера просто не хватит никаких денег, не говоря уж о том, что строили их не для того.

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