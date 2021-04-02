"Я не я ,и машина не моя": чем похожи два ДТП на Садовом кольце - с Михаилом Ефремовым и Эдвардом Билом

Блогер Эдвард Бил по сравнению с Ефремовым в гораздо более выигрышном положении Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Аварии, которые в Москве устроили актер Михаил Ефремов и блогер Эдвард Бил сравнивать принялись с первых минут. И дело не только в звездности лихачей: в обстоятельствах действительно много общего.

И так. Первое ДТП, которое устроил известный актер Михаил Ефремов, случилось на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Тогда в аварии погиб Сергей Захаров, водитель фургона, который лоб в лоб протаранил джип артиста. Сам актер получил 7 с половиной лет лишения свободы и сейчас находится в колонии.

Другой звездный-лихач, блогер Эдвард Бил за рулем своего «Ауди» 1 апреля 2021 года выехал на встречную все на той же Смоленской площади и протаранил «Фольксваген», за рулем которого была 40-летняя Мария Артемова. В ее машину врезались еще три авто. Сама женщина выжила лишь чудом и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ Я ЛЕЧУ…

Обе аварии случились на участке Смоленской площади, которая входит в Садовое кольцо. Разница буквально в нескольких километрах. Сами участки очень похожи: по четыре полосы в каждом направлении, разрешенная скорость 60 километров в час и отсутствие отбойников. Последние могли сыграть спасительную роль. В обоих случаях причиной стал выезд именно на встречную полосу. О необходимости четкого разделения полос на Садовом кольце говорят уже не первый год. Однако пока дальше разговоров дело не идет.

Я НЕ Я, МАШИНА НЕ МОЯ…

Михаил Ефремов, в том, что был за рулем признался лишь во время первого допроса. Позже актер изменил показания и до последних судебный заседаний прикрывался амнезией: мол ничего не помнит. Защита актера упорно утверждала, что за рулем был другой человек, даже свидетелей нашли, которое это подтвердили под присягой. Против последних в итоге возбудили уголовные дела за дачу ложных показаний. А сам актер признался: пожалел, что сразу не признал вину. Эдвард Бил с первых минут ДТП тоже включил дурачка. На видео, которые сняли очевидцы он заявил, что за рулем был его друг. Правда, позже в полиции все-таки признал вину. Хотя четкими его показания назвать сложно. На вопрос кто же был за рулем он сперва ответил «не разбираюсь в этом…» и только потом выдал: «да я был за рулем».

ДТП, которое устроил известный актер Михаил Ефремов, случилось на Смоленской площади 8 июня 2020 года

ПАШАЕВ И ДОБРОВИНСКИЙ

Дело Михаила Ефремова с первых дней напоминало войну адвокатом. Совершенно бесплатно защищать погибшего вызвался Александр Добровинский. А интересы актёра представлял Эльман Пашаев. Ему дело Ефремова стоило статуса адвоката, но зато хайпанул на славу. Получить новую порцию внимания журналистов оба адвоката попытались и после аварии с блогером. Защиту Эдварду Билу предложил Пашаев, а семье потерпевших свои услуги готов был оказать Добровинский. Правда, дальше разговоров дело не пошло. Блогер нанял не менее известного адвоката Сергея Жорина. А семья пострадавшей Марии Артемовой пока не до адвокатов.

Эдвард Бил за рулем своего «Ауди» 1 апреля 2021 года выехал на встречную все на той же Смоленской площади и протаранил «Фольксваген». Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ДО 2 ЛЕТ ВМЕСТО 12

В целом же, Блогер Эдвард Бил по сравнению с Ефремовым в гораздо более выигрышном положении. Во-первых, он был трезв. Сразу после ДТП блогер прошел медицинское освидетельствование: наркотики и алкоголь - по нулям. Чего не скажешь о Ефремове, в крови которого нашли зашкаливающие количество промилле и запрещенные вещества.

Во- вторых, дела возбуждены по разным частям стать 264 УК РФ. У Ефремова, по вине которого погиб человек, была 4 часть: от 5 до 12 лет. У блогера пока часть 1: до 2 лет лишения свободы. Не даром Эдвард так переживает за здоровье Марии Артемовой. В случае ее смерти или наличия тяжкого вреда здоровью, дело переквалифицируют на более тяжкий состав.

НУ И НУ!

Кстати, покорёженный «Джип» Ефремова и «Ауди» Эдварда Била оказались на одной штрафстоянке. Обе машины стоят по соседству. Бывают же такие совпадения!