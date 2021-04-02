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Спорт2 апреля 2021 15:40

Брошенная Криштиану Роналду капитанская повязка поможет спасти жизнь сербскому ребенку

Часть экипировки португальца подобрал пожарный. На аукционе за нее отдали более 60 тысяч евро
Константин ИВАНОВ
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Сразу же вся Португалия раскололась на две части: одна была на стороне капитана, вторая обвиняла его в неуважении

Фото: REUTERS

Скандал с судейством и жест вспылившего Криштиану Роналду может спасти жизнь 6-месячному ребенку. Во время матча Сербия – Португалия КР7 на последних минутах нанес удар и вроде бы принес своей сборной победу – 3:2. Но не тут то было. Арбитры отказались заметить, что мяч пересек линию ворота, а система видеоповторов (ВАР) на матчах отбора ЧМ-2022 не работает. Так что гол Криштиану не был засчитан, и Португалия лишилась победы.

Роналду был разъярен. Уходя с поля, он сорвал с себя капитанскую повязку и бросил ее на газон. Сразу же вся Португалия раскололась на две части: одна была на стороне капитана, вторая обвиняла его в неуважении.

А тот самый кусочек ткани, касавшейся руки самого Криштиану, подобрал сербский работник стадиона, отвечавший на этом матче за противопожарную безопасность. Но не оставил себе, а отдал на благотворительный аукцион. Там повязку капитана сборной Португалии выкупила букмекерская компания за 7,5 млн сербских динаров, что в пересчете составляет 63,7 тысяч евро. Эти деньги пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Так судейский скандал, ругань, споры и обвинения в итоге превратились в хорошую историю. Роналду, сам того не зная, помог ребенку, букмекеры получили рекламу, но все-таки главным героем стал тот самый пожарный, что не пожалел отдать необычный сувенир на хорошее дело.

Спорт: ФУТБОЛ