Путину доложили: К июню 2021 все желающие смогут привиться от Covid-19

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса, - заявил Владимир Путин на встрече с генеральным директором фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Именно РФПИ, по словам президента, вносит большой вклад в борьбу с коронавирусом: «Здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки».

- Это величайшее достижение российской науки. Оно признано всем миром. Мы реализуем программу с фокусом на вакцинацию россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки, - отчитался Дмитриев.

Кроме того, он заявил, что за три месяца был построен один из самых крупных заводов по производству вакцины у нас в стране, а еще идут переговоры о производстве с десятью двадцатью зарубежными компаниями. И это позволит ускорить темпы вакцинации в России, потому что часть вакцины, которая будет производиться за границей, должна поставляться в Россию, считает Путин.

- До июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех возможностей, которые есть в России и за рубежом, - заявил Дмитриев.

Президент отметил, и эффективность российских тест-систем.

- Очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин, - подытожил Путин.