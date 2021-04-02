«Поддерживает здоровый бодипозитив»: ТНТ открыл страницу виртуального блогера

1 апреля телеканал ТНТ запустил в мир роботизированного блогера по имени Анна. Фото: телеканала ТНТ

Никогда такого не было — и вот опять: вкалывают роботы, а не человек. 1 апреля телеканал ТНТ запустил в мир роботизированного блогера по имени Анна. Ей всегда будет 22 года, несмотря на то, что она создана день назад.

Фото: Instagram.com

Виртуальную «звезду» позиционируют как девушку и «цифрового инфлюенсера», что бы это не значило.

- Она — сангвиник, немного дерзкая, поддерживает здоровый бодипозитив и делает то, что считает нужным, - сказано в сообщении пресс-службы канала. - Она родилась 1 апреля 2021 года, и 22 года ей будет всегда, поскольку Аню создали на компьютере.

В профиле у робота пока что 82 подписки и 6 постов, но на ее страницу тут же начали активно подписываться звезды ТНТ: Денис Дорохов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Иван Абрамов, Андрей Бебуришивли, Юлия Ахмедова, Стас Старовойтов, Антон Шастун и другие. Почти 6 тысяч подписчиков набралось за день.

Фото: Instagram.com

Робот-блогер считает себя «веселой, аморальной и забавной». Она намерена обсуждать в инстаграме социальные темы, спорт, кино и музыку. Визуально Анна похожа на девочек из глубинки в 90-е годы: аляпистая одежда, розовые волосы и броские аксессуары. Мечта инновационного продукта ТНТ — попасть в эфир ТНТ. И писать шутки.