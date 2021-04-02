Сергей Безруков и Владимир Познер: кто из звезд будет читать тексты на Тотальном диктанте в 2021 году

В России площадки "Тотального диктанта" откроются в 550 городах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ежегодная добровольная проверка грамотности состоится 10 апреля. Тотальный диктант-2021 пройдет и в онлайн-режиме, и очно, в специальных местах: в институтах, музеях, на предприятиях. И даже в штаб-квартире «Яндекс», куда человеку с улицы просто так не попасть. Для участия нужно завести личный кабинет на сайте проекта и определиться с площадкой.
В России площадки диктовки откроются в 550 городах. А еще в Мексике, Индии, Коста-Рике, Никарагуа, Перу - к акции присоединились 60 стран и 750 городов. Узнать адреса можно не только на сайте проекта, но и на Яндекс.Картах – там появилась категория «Тотальный диктант». Есть закрытые, где ограниченное число мест и обязательна предварительная запись. А есть открытые, куда будут пускать всех желающих.
Тех, кто читает текст, в проекте называют «диктаторами». В этом году поучаствуют многие известные люди, причем как на закрытых площадках – Сергей Безруков, например, так и на открытых.
Звездные точки в Москве:
· журналист и телеведущий Владимир Познер (ВШЭ на Мясницкой),
Журналист Владимир Познер.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
· премьер Большого театра, ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе (Дом Пашкова),
· телеведущая Яна Чурикова (электробус),
· журналист Анатолий Вассерман (учебный корпус Семеновский МФЮА),
· кинокритик Антон Долин (музей-заповедник «Царицыно»),
· актер Павел Деревянко (МГПУ),
· актриса Варвара Шмыкова (МГПУ).
Тотальный диктант на английском языке (пройдет впервые) в Москве прочитают:
· российский музыкант Noize (благотворительная организация «Ночлежка»),
· телеведущая Виктория Боня (Международная академия бизнеса и управления),
· журналист Алена Долецкая (ВШЭ на Мясницкой),
· актриса Олеся Железняк (Первая Академия Медиа Института МИРБИС),
Актриса Олеся Железняк.
Фото: Евгения ГУСЕВА
· актер Юрий Колокольников (КЦ ЗИЛ),
· телеведущая Елена Ханга (РТУ МИРЭА).
В Новосибирске – на родине проекта - «диктатором» будет писательница Гузель Яхина, во Владивостоке - литературный критик Галина Юзефович, а в Якутске - писатель Дмитрий Глуховский, автор Тотального диктанта - 2021.
Помимо очного участия можно написать онлайн-диктант на сайте totaldict.ru: под диктовку печатаете текст в специальном окне и отправляете на автоматическую проверку. А еще есть формат «#пишемдома»: пишете диктант дома, но на фирменном бланке и от руки, а потом относите работу на проверку в проверочный пункт. Подробные инструкции также ищите на сайте проекта.
10 апреля сдадут тест TruD (упрощенная версия диктанта) иностранцы: студенты российских вузов, иностранные диаспоры в России, а также дети-билингвы. В этот же день пройдет и 17-часвый онлайн-марафон с интересной программой: лекции известных филологов, дискуссии о русском языке, включения с площадок. Трансляцию запустят из двух студий: в Москве и Якутске. А смотреть прямой эфир можно будет на сайте и YouTube-канале проекта и на канале «Всем диктант» в Яндекс.Дзене.
Первый Тотальный диктант, напомним, прошел в 2004 году в Новосибирском государственном университете. С тех пор его проводят ежегодно.