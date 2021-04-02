Сергей Безруков и Владимир Познер: кто из звезд будет читать тексты на Тотальном диктанте в 2021 году

В России площадки "Тотального диктанта" откроются в 550 городах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодная добровольная проверка грамотности состоится 10 апреля. Тотальный диктант-2021 пройдет и в онлайн-режиме, и очно, в специальных местах: в институтах, музеях, на предприятиях. И даже в штаб-квартире «Яндекс», куда человеку с улицы просто так не попасть. Для участия нужно завести личный кабинет на сайте проекта и определиться с площадкой.

В России площадки диктовки откроются в 550 городах. А еще в Мексике, Индии, Коста-Рике, Никарагуа, Перу - к акции присоединились 60 стран и 750 городов. Узнать адреса можно не только на сайте проекта, но и на Яндекс.Картах – там появилась категория «Тотальный диктант». Есть закрытые, где ограниченное число мест и обязательна предварительная запись. А есть открытые, куда будут пускать всех желающих.

Тех, кто читает текст, в проекте называют «диктаторами». В этом году поучаствуют многие известные люди, причем как на закрытых площадках – Сергей Безруков, например, так и на открытых.

Звездные точки в Москве:

· журналист и телеведущий Владимир Познер (ВШЭ на Мясницкой),

Журналист Владимир Познер. Фото: Борис КУДРЯВОВ

· премьер Большого театра, ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе (Дом Пашкова),

· телеведущая Яна Чурикова (электробус),

· журналист Анатолий Вассерман (учебный корпус Семеновский МФЮА),

· кинокритик Антон Долин (музей-заповедник «Царицыно»),

· актер Павел Деревянко (МГПУ),

· актриса Варвара Шмыкова (МГПУ).

Тотальный диктант на английском языке (пройдет впервые) в Москве прочитают:

· российский музыкант Noize (благотворительная организация «Ночлежка»),

· телеведущая Виктория Боня (Международная академия бизнеса и управления),

· журналист Алена Долецкая (ВШЭ на Мясницкой),

· актриса Олеся Железняк (Первая Академия Медиа Института МИРБИС),

Актриса Олеся Железняк. Фото: Евгения ГУСЕВА

· актер Юрий Колокольников (КЦ ЗИЛ),

· телеведущая Елена Ханга (РТУ МИРЭА).

В Новосибирске – на родине проекта - «диктатором» будет писательница Гузель Яхина, во Владивостоке - литературный критик Галина Юзефович, а в Якутске - писатель Дмитрий Глуховский, автор Тотального диктанта - 2021.

Помимо очного участия можно написать онлайн-диктант на сайте totaldict.ru: под диктовку печатаете текст в специальном окне и отправляете на автоматическую проверку. А еще есть формат «#пишемдома»: пишете диктант дома, но на фирменном бланке и от руки, а потом относите работу на проверку в проверочный пункт. Подробные инструкции также ищите на сайте проекта.

10 апреля сдадут тест TruD (упрощенная версия диктанта) иностранцы: студенты российских вузов, иностранные диаспоры в России, а также дети-билингвы. В этот же день пройдет и 17-часвый онлайн-марафон с интересной программой: лекции известных филологов, дискуссии о русском языке, включения с площадок. Трансляцию запустят из двух студий: в Москве и Якутске. А смотреть прямой эфир можно будет на сайте и YouTube-канале проекта и на канале «Всем диктант» в Яндекс.Дзене.

Первый Тотальный диктант, напомним, прошел в 2004 году в Новосибирском государственном университете. С тех пор его проводят ежегодно.