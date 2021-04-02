Наталья Агре: Институт воспитания запускает второй сезон программы «Наше время или взрослым вход воспрещён»

3 апреля 2021 года стартует второй сезон передачи «Наше время или взрослым вход воспрещён» на радио «Комсомольская Правда». Это первая в России передача, где ведущие и авторы программы – подростки. Возраст молодых журналистов от 13 до 17 лет. Каждую субботу в 15:00 ребята поднимают актуальные вопросы, волнующие их самих и сверстников: отношения с родителями, учебу, первую любовь, психологические проблемы, выбор карьерного пути и многое другое.

- Наталья Валентиновна, как вообще пришла идея создания проекта?

- Мы - взрослые, уверены, что знаем, о чем говорим. Мы сами в своем подростковом возрасте проходили через конфликт поколений, и искренне не понимали решений наших родителей, боялись быть не услышанными, и часто предпочитали не делиться своими проблемами и сложностями. Наши дети родились в эпоху информационных технологий. Если они не могут пообщаться с родителями о своих проблемах – они лезут в Интернет. Именно поэтому вопрос взаимопонимания между сегодняшними детьми и сегодняшними взрослыми стоит еще острей. Мы еще не понимаем их языка, они уже не понимают и не хотят понимать нас. Для того, чтобы слушать и слышать темы, проблемы, мнения, мечты, волнующие детей, мы создали программу, где главные герои – подростки. Они руководят всем процессом, мы лишь им помогаем.

- Кто организаторы этой программы?

- Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО при поддержке Министерства просвещения России и «Комсомольская Правда».

- Как проходили поиски ведущих?

- Первый этап отбора проходил через социальные сети детей. Мы с коллегами знакомились с их практическими работами (видео- и аудиозаписями). Второй этап включал в себя согласование командой Института ребят. Позже проходил заочный отбор командой профессионалов со стороны радио. После заочного отбора кандидаты были приглашены на очное собеседование в студию радио «Комсомольская правда», где прошли тестирование на уровень их подготовки. По итогам отборочных этапов были выбраны подростки, ставшие ведущими программы «Наше время или взрослым вход воспрещён». Это Петр Безменов (актер, участник Детского КВН); Юля Голдовская (актриса, ученица «Школы Останкино») и Анджелина Трошина (участница проекта PROтанцы, ученица «Школы Останкино»).

- Как думаете, насколько самим детям интересно создавать такой продукт?

- Большое количество проектов сделано коллегами из различных сфер для детей на телевидении, в СМИ, в образовательных учреждениях. Но мы первые, кто предоставил им свободу в действиях и не ограничивал их в формате. Для них это не просто игра в юного журналиста. Благодаря этой передаче они стали голосами поколения. Это передача про детей, сделанная детьми. Здесь взрослые выступают помощниками, а весь процесс дети создают и контролируют сами.

«Я считаю, что эта передача очень полезна для подростков и их родителей, потому что часто дети не говорят напрямую родителям о своих проблемах, о том, что их тревожит. Мне интересно принимать участие в проекте. В процессе обсуждения разных тем, я делаю, как и для слушателей, так и для себя очень важные выводы. Благодаря этой программе многие подростки понимают, что их комплексы, проблемы и волнения абсолютно нормальны и знакомы многим. Это прекрасный опыт работы на радио. Я стала лучше формулировать свои мысли и с большей радостью делиться ими! Очень люблю этот проект и всех, кто принимает в нём участие!», – Юля Голдовская.

«Вообще, я рада, что меня пригласили в проект, потому что могу высказывать своё мнение и очень классно, что нас слушают совершенно разные люди, которые могут согласиться или же поспорить с нашим мнением. Этот проект мне дал невероятный опыт, ведь мы все не профессиональные ведущие, а обычные подростки, которые высказывают своё мнение на аудиторию. Программа мне дала множество интересных тем, над которыми можно подумать и порассуждать! Я безумно рада, что мне посчастливилось стать частью проекта!», – Анджелина Трошина.

- Как организован процесс создания эфира?

- Перед каждой передачей «Комсомольская Правда» проводит в своих социальных сетях опрос, какие темы интересны для обсуждения в эфире. Кого из экспертов (психологов, педагогов, известных блогеров, актёров, политиков и других медийных личностей) хотят услышать в программе. Затем дети приступают к составлению сценария на основе проведенных опросов.

- Из чего состоит программа?

- В начале передачи ведущие обсуждают новости. Каждый из ребят зачитывает новость и объясняет, почему именно она его заинтересовала. После того, как каждый высказывается, они коллективно дискутируют о темах в этих текстах. После берется следующая новость и так еще небольшой обзор. Последняя новость является «мостиком» к теме данной программы. Ведущие высказывают мнения, в доказательство своей позиции приводят реальные истории, в том числе и из своей жизни. Потом включают видео с экспертами – артистами, блогерами, психологами и научными работниками Института воспитания РАО. Специалисты, в свою очередь, комментируют тезисы ребят.

- И какие темы подростки обсуждают?

- Охват тем достаточно широкий: спорт, полезные советы для учебы, приготовления еды, отношения с родителями, друзьями, обсуждение темы первой любви, музыка, кино, книги, история и т.д.

- Как часто выходят эфиры?

- В первом сезоне (октябрь – декабрь 2020 года) вышло 8 выпусков. Во втором сезоне в 2021 году мы запланировали 30 выпусков.

- Наталья Валентиновна, а Ваши дети слушают передачу?

- Да, причем не я о ней им рассказала. Они уже увидели по факту анонс в соцсетях.

- Где еще можно послушать передачу, если не успел в субботу?

- Все выпуски программы доступны в подкасте на платформах YouTube, Яндекс.Музыка, Google Podcasts, Apple Podcasts, Player FM.

Сайт Института воспитания