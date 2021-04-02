Ritual.ru Олега Шелягова решили бороться со скупкой ритуальщиками персональных данных умерших с помощью социальной рекламы

Один из лидеров российской отрасли ритуальных услуг компания «Ritual.ru» (принадлежит предпринимателю Олегу Шелягову) запустила социальный проект «ПочемуНеЗвонитПервым.Ру». Эта кампания призвана изменить действующие правила и навести порядок на рынке в данном сегменте.

На сегодняшний день в сфере ритуальных услуг существуют так называемые «черные» агенты.

Как только родственники усопшего узнают трагическое известие от сотрудников медучреждений или сами звонят в 02, 03 или 112, запускается настоящая машина продаж. Именно на этом этапе информация о смерти поступает в руки чёрных ритуальных агентов. Это связано с тем, что у них есть свои подкупленные диспетчеры экстренных служб, врачи в больницах. Оперативно получив информацию о смерти человека, «черные» агенты отправляются выманивать деньги у убитых горем родственников и склоняют людей приобрести и оплатить даже то, что им не нужно.

Не редко такие работники обращаются к близким погибшего с напором, могут даже запугивать их, а порой и вовсе применяют физическую силу. Бывают случаи, когда уговорами или угрозами «черные» агенты заставляют людей приобретать землю на муниципальных кладбищах, которая должна предоставляться бесплатно.

Чтобы остановить такие бандитские методы и избавить отрасль от недобросовестных представителей ритуальных услуг, «Ritual.ru» и запустила весьма креативную социальную кампанию. Ее основным посылом является идея того, что хороший ритуальный агент никогда первым не свяжется с родственниками. В «Ritual.ru» уверены, что люди должны сами выбрать фирму и те услуги, которые им потребуются в связи с погребением близкого человека, а не бороться с навязчивыми и агрессивными действиями жадных агентов.

В рамках социальной кампании «Ritual.ru» опубликовала в соцсетях и на YouTube серию видеороликов, в котором в легкой ироничной манере обыгрывается главный слоган проекта о том, что хороший агент не звонит первым. Режиссёром роликов выступил Александр Сёмин, известный своими проектами в сфере социальной рекламы.

Маркетинговая кампания «ПочемуНеЗвонитПервым.Ру» – это уже не первая социальная инициатива «Ritual.ru», направленная на формирование новых стандартов рынка ритуальных услуг. А пять видеороликов «ПочемуНеЗвонитПервым» набрали в общей сложности уже более одного миллиона просмотров.

Как отмечают эксперты отрасли, в России тема ритуальных услуг впервые обсуждается в таком формате. При этом важно, чтобы люди знали и понимали, что если ритуальный агент сам каким-то образом выходит на них, значит, информация о смерти их близкого человека была куплена, и был нарушен закон о персональных данных.