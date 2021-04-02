Врачи - герои, а не обслуживающий персонал: о чем напомнил подвиг медиков, оперировавших пациента в горящей больнице Благовещенска

Пожар в Благовещенском кардиоцентре Фото: ТАСС

Пока большая часть России спала, на Дальнем Востоке случился настоящий героизм. Загорелась крыша хирургического корпуса городской больницы Благовещенска. Никто, конечно, такого не ожидал, больница в этот момент жила своей жизнью — кому-то мерили температуру, кому-то делали укол. А в операционных шли две плановые операции. Одна из них - сложная, на открытом сердце — коронарное шунтирование. Приехали пожарные, началась экстренная эвакуация из охваченного огнем здания. Но одна медицинская бригада наотрез отказалась покидать операционную.

Первое сообщение об этом появилось в Telegram мэра города. «Из хирургического корпуса эвакуировано 67 пациентов, (14 из них отправлены домой, 49 размещены в помещениях АГМА, 3 человека отправлены в АОКБ), - отчитывался градоначальник Олег Имамеев. - 1 пациент и 8 человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию».

Такая маленькая приписочка так много вообще объясняющая всем.

Позже хирург, зав кардиохирургического отделением Валентин Филатов пояснил, что эвакуация из операционной могла стоить больному жизни. То есть, оценив все риски, 8 взрослых, высокообразованных людей решили продолжить свою работу не смотря ни на что. Ради того, чтобы спасти всего одну жизнь — ничего не подозревающего пациента, находящегося в глубоком наркозе в тот момент и подключенного к аппарату искусственного кровоснабжения. Или погибнуть всем вместе.

Эти врачи провели операцию в горящем кардиоцентре

Я видела своими глазами как проводят такие операции. Где тончайшие кровеносные сосуды и каждое неверное движение смерти подобно. А тут еще и здание горит. Психологический триллер можно снять про такой случай! Так и вижу кадры — размеренно пикают приборы, дым просачивается сквозь дверные щели, а хирург тот самый Филатов: «Людочка, что говорят пожарные? Есть еще 15 минут? Хорошо. Скальпель».

Получается, в Благовещенске за одну операцию пациента спасли дважды. Правда сам он об этом пока еще даже не догадывается, еще не отошел после сложного хирургического вмешательства. Зато всей стране этот случай напомнил, что наши медики — герои, способные и мобилизовать все силы в нужный момент, и пожертвовать собой ради спасения других. А не обслуживающий персонал, как теперь почему-то модно считать.

Уж не знаю, откуда это поветрие пошло. То ли бесконечные реформы медицины, все пытающиеся четко прописать и регламентировать каждый шаг врача. То ли новое поколение с другими установками, с этим вечным «все нам должны, все нам обязаны». Но то, что уважения к медикам и их работе все меньше — факт. Осознала я это окончательно когда в прошлом мае, в самый разгар пандемии со мной связались врачи с передовой — из "красной зоны". Они попросили написать одну заметочку. Нет, не про спасение или нехватку костюмов защиты (была в то время такая проблема, знаю, что медики даже скотчем пользовались, приматывая перчатки к рукам). А о том, что они просят президента наложить мораторий на судебные иски после окончания пандемии COVID.

Эвакуация во время пожара в Благовещенской больнице. Фото: Предоставлено очевидцами

Я даже не сразу поняла, о чем они просят Путина. С жутким недосыпом, с синяки от врезающихся в лицо очков, едва утерев пот после 12 часовой рабочей смены, врачи объяснили. «Мы очень опасаемся, что как только пандемия закончится, недовольные пациенты и родственники погибших будут писать иски, чтоб наказать медиков. И формально они могут оказаться правы. Ведь действие Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и массы другой правовой документации с прописанными протоколами и регламентами никто не отменял. А никакого утвержденного лечения от COVID нет. Но тысячи пациентов есть. И мы как-то лечим. Эта ситуация медицинским языком называется «офф-лейбл».

Я знаю много из того, что пришлось пережить врачам за этот «офф-лейбл». И как в нарушение всех протоколов и законов кололи тяжелым больным гормональные препараты (это сейчас их уже применяют везде). Чтобы спасти! И спасали. Как изобретали новые способы лечения, беря на себя все риски и пробуя, пробуя, пробуя. Как в полутемных временных госпиталях (всех ж по началу было сделано на коленке) плевали на защиту и снимали запотевшую маску, чтобы попасть бабуле в вену иглой. Как после работы, воруя драгоценное время сна, встречались с родственниками пациентов, чтобы забрать и принести в реанимацию очки, таблетки от давления, которые помогают, или просто весточку из дома. Такую, казалось бы, не важную, но очень ценную на грани жизни и смерти.

Александр Шепелев, эндоваскулярный хирург, - один из тех, кто был в операционной в момент пожара, но не на отрытом сердце. Фото: Предоставлено очевидцами

Весь мир уже признал — наши медики настоящие герои. И пока одна за другой страны закрываются на локдауны, чтобы хоть как-то предотвратить наплыва тяжелобольных на ИВЛ (потому что на всех приборов может не хватить), наши реанимации пустеют, а ковидарии снова становятся роддомами и больницами, как до пандемии. Научились лечить не доводя до края. Давно замечено, в самый экстремальный период наши русские люди умеют не только собрать всю волю в кулак, но и сгенерировать простые и от того гениальные решения.

Научился сам и научил весь мир накладывать гипс Николай Пирогов, разработавший этот метод во время войны. Тогда же впервые в мире при операциях был применен наркоз. Зинаида Еромлаева в 1942 году смогла разработать методику промышленного производства пенициллина и спасла тысячи жизней. Как микробиолог позже сама признавалась, первые образцы препарата она получала из плесени, снятой со стен бомбоубежищ. И это только самые яркие примеры.

Эпидемию коронавируса часто сравнивают с войной по нагрузке на медицину. И наши врачи ее не только выдержали, но и победили. Имена героев мы еще, уверена, узнаем и про них напишут в книгах, про них снимут фильмы.

А благовещенских медиков уже решено представить к госнаграде. Виктор Никитин, Александр Филлипов, Валентин Филатов, Александр Коротких, Станислав Фукс, Георгий Кондратов — посмотрите на их фотографии. Такие хорошие и простые герои.

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