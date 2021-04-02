Молодые специалисты «Роснефти» победили во всероссийском конкурсе «Новая идея»

26 молодых специалистов дочерних предприятий «Роснефти» победили и стали призерами всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса. Конкурс проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики России.

В «Роснефти» выстроена система развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации к решению производственных задач, вовлечения в инновационную исследовательскую и проектную деятельность, выявления и поощрения молодежи с высоким потенциалом. В 2020 году в трех этапах научно-технических конференций, проведённых в 97 предприятиях компаний приняли участие 2 716 молодых специалистов. Победителями, призерами и номинантами стали 97 человек. В 2020 году проекты молодых специалистов, отобранные по итогам конференций годом ранее, принесли экономический эффект 104 млн рублей.

На конкурс «Новая идея» было представлено более 200 конкурсных работ по 17 тематическим секциям из 100 отраслевых организаций, в том числе разработки молодых специалистов предприятий «Роснефти». Сотрудники компании заняли призовые места в 11-ти секциях в номинациях «Лучшая инновационная идея», «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект». Представленные работы направлены на решение актуальных задач по всей производственной цепочке.

Защита проектов проходила в очно-заочном формате. Работы молодых специалистов оценивали свыше 70 признанных экспертов из ведущих отраслевых компаний и научно-исследовательских организаций. По итогам конкурса будет выпущен сборник работ победителей.