Артиста ансамбля имени Людмилы Зыкиной обокрали в Москве

29-летний Павел - артист ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной - пострадал от грабителей. Фото: Instagram.com

29-летний Павел (имя изменено - прим.ред.) — артист ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, молодой человек входит в состав оркестра, играет на гобое. Помимо работы в ансамбле, он часто выступает в Московской консерватории имени Чайковского. Но классической и народной музыкой Павел не ограничивается, он также занимается сольными проектами и даже частенько участвует в вечеринках в качестве диджея. Из-за своего плотного графика репетиций и гастролей молодой человек даже не сразу заметил, что его обокрали.

Оказалось, что картой Павла кто-то пользовался несколько дней, за это время с неё было совершено 23 транзакции. Но обнаружил молодой человек это только тогда, когда сам зашёл в приложение банка в своём телефоне. Сначала Павел был очень удивлён, сумма на карте существенно уменьшилась, а, открыв историю операций, понял, что с неё много раз кто-то совершал покупки. Но никаких уведомлений об этом молодой человек не получал. О случившемся музыкант сообщил в полицию.

— Поступило обращение, о том, что с банковской карты заявителя в течение 3 дней осуществлялось множество покупок в разных точках, которые он не осуществлял. — сообщил источник kp.ru.

В данный момент сумму ущерба и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции. По заявлению музыканта уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража"