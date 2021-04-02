«Эту должность можно было бы доверить Васе Безруцкому»: экс-защитник ЦСКА — о назначении Олича главным тренером

Ивица Олич в свое время заколотил за ЦСКА 35 мячей, теперь он стал главным тренером армейцев. Фото: Денис Тырин/ТАСС

В конце текущего сезона Российской Премьер-лиги ЦСКА способен стать клубом, который может преподнести наибольшее количество сюрпризов. Все из-за смены главного тренера на самой финишной прямой. Виктора Гончаренко, занимавшего эту должность четыре с половиной года, сменил хорват Ивица Олич. У экс-нападающего ЦСКА нет опыта самостоятельной работы тренером, зато есть любовь армейских болельщиков. И контракт с ним, по некоторым данным, заключен до июня 2022 года.

Экс-армеец Андрей Соломатин рассказал «КП», что смена власти на тренерском мостике ЦСКА назревала давно, но приход Олича стал самой настоящей неожиданностью. Однако, Соломатин верит в любимчика красно-синей трибуны.

— Перемены напрашивались. Олич отдал долгие годы клубу, как футболист. Причем он играл ярко, его любили и любят все фанаты ЦСКА. Конечно, на первом этапе его будут поддерживать, но значение будет иметь только результат. Хотелось бы, чтобы у Ивицы все получилось. Сейчас у меня осторожные ожидания.

Единственное, что не хватает Оличу — опыта работы главным тренером, напоминает Соломатин.

- Но он был помощником тренера в национальной сборной Хорватии. Насколько мне известно, он там играл важную роль, а не просто расставлял фишки. Сейчас у него будет нейтральный взгляд на футболистов. Ребятам нужно будет доказывать свою состоятельность и право выходить в стартовом составе. Приход любого главного тренера — это встряска для команды. Хорошо, что мы играем не с самыми сильными соперниками, которые, думаю, позволят Ивице обрести уверенность в своих силах, — сказал kp.ru Андрей Соломатин.

Разумеется, Ивица Олич был не единственным кандидатом на пост главного тренера. Сразу несколько источников утверждало, что руководство ЦСКА может назначить на освободившееся место другую легенду клуба Василия Березуцкого, который в отличие от Олича знаком с обстановкой в клубе, — ранее Березуцкий работал в штабе Гончаренко. Соломатин признался, что в начале отдавал предпочтение именно Березуцкому.

Василий Березуцкий на награждении армейцев "серебром" за сезон 2017/18. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

— Возможно, эту должность можно было бы доверить Васе. В этой ситуации они приблизительно равны. Василий и Ивица — большие футболисты, отработавшие помощниками, но руководство захотело что-то новое. Вася уже отработал в тренерском штабе. Но на первом этапе я действительно склонялся к тому, что бы отдать команду Василию. Сказать ему: «Вась, до конца сезона все в твоих руках, рули процессом». Они бы искали кого-то, а если бы у него получилось, почему бы ему не подписать полноценный контракт главного тренера? Но я не вижу ничего плохого ни в одном варианте, ни в другом, — заверил экс-защитник красно-синих Соломатин.

ЦСКА под руководством новоиспеченного главного тренера продолжает готовиться к игре с аутсайдером чемпионата России «Тамбовом». Дебют Ивицы Олича на посту главного тренера московских «армейцев» назначен на 4 апреля в 16:30 по московскому времени. Игру покажет телеканал «Матч Премьер».