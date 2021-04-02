"Жизни желтых не важны?": В США набирает обороты расизм нового типа

Пандемия коронавируса, начавшая «покорять» мир из китайского Уханя, спровоцировала в США всплеск ненависти к азиатам. Фото: REUTERS

Традиционно расизм в США воспринимается как угнетение белыми черных. Хотя в истории Штатов были периоды, когда чуть ли не все общество открыто ненавидело людей совсем с другим цветом кожи. Так, после того, как Япония вступила во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии и напала на Штаты, этнических японцев и членов их семей американцы попросту интернировали в концлагеря, где содержали в ужаснейших условиях.

Во время пандемии

Пандемия коронавируса, начавшая «покорять» мир из китайского Уханя, спровоцировала в США всплеск ненависти к азиатам. В американских городах белые и черные стали нападать на беззащитных стариков и старух с азиатской внешностью. Несколько недель назад в Атланте мужчина расстрелял несколько женщин-азиаток. Дело дошло до того, что в Нью-Йорке полицейские в штатском начали дежурить в тех местах, где в последние месяца участились неспровоцированные нападения на жителей города-выходцев из Китая, Вьетнама, Камбоджи и других азиатских стран.

Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил на брифинге, что с начала пандемии COVID-19 в городе наблюдается рост преступлений, совершенных на почве ненависти к азиатам. Он твердо уверен, что именно тот факт, что коронавирус был впервые обнаружен в Китае, и привел к тому, что некоторые люди иррационально обвиняют во всех своих и общих бедах американцев азиатского происхождения.

Время оправданий

Сами американские азиаты вынуждены оправдываться. Так, клерк, работающий в мэрии небольшого городка в штате Огайо, на одном из заседаний взял и снял с себя рубашку. Присутствовавшие, до этого судачившие о возможной вине азиатов за коронавирус и об их недостаточном патриотизме, обомлели, увидев на его груди длинный шрам. Оказалось, что 69-летний мужчина-азиат, привезенный в США ребенком, во время Вьетнамской войны служил в американской армии и был ранен. «Достаточно ли этого для патриота?» - вопросил он.

В Нью-Йорке полицейские в штатском начали дежурить в тех местах, где в последние месяца участились неспровоцированные нападения на жителей города-выходцев из Китая, Вьетнама, Камбоджи и других азиатских стран. Фото: REUTERS

Японская теннисистка Наоми Осака, проведшая большую часть своей жизни в США, тоже сокрушается о росте в Америке преступлений на почве ненависти к азиатам и сожалеет в Твиттере: «Ах, если бы люди любили азиатов так же сильно, как они любят аниме и суши».

Кто виноват?

СМИ обвиняют в происходящем теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа, методично называвшего COVID-19 «вирусом из Китая». Но эксперты по экстремизму уверены, что главным виновником смены черного цвета на желтый в американском расизме стала QAnon и ее последователи.

QAnon – теория заговора, начавшая свое распространение в Штатах начиная с 2017 года. Ее сторонники убеждены, что страной правит могущественная клика сатанистов-педофилов, верхушку которой составляют лидеры Демократической партии, некоторые бизнесмены и многие голливудские актеры.

Директор Исследовательского института сетевых теорий при Университете Рутгерса Джоэл Финкельштейн уверен, что ненависть к азиатам – это своего рода ребрендинг QAnon. Первоначально сторонники этой теории пытались удержать Трампа у власти. Но теперь, когда это окончательно стало невозможным, и когда тема нечестных президентских выборов естественным путем сошла на нет, сторонникам теорий заговора нужно было на что-то переориентироваться. Коронавирусная пандемия и сосредоточила их внимание на Китае и, как следствие, спровоцировала ненависть ко всем азиатам.

Сами американские азиаты теперь вынуждены оправдываться. Фото: REUTERS

- Сторонники QAnon объединяются под гигантским зонтом общего врага. Сейчас это азиаты. – говорит Финкельштейн, который вместе с коллегами отслеживает настроения и тональности этого движения. – Теперь, по их мнению, пандемия, локдауны, карантины, кампании по вакцинации являются частью генерального плана по подчинению масс и замене правовых норм тоталитарным правлением избранных.

- Переключение QAnon на азиатов – это новые определения старых понятий. – считает директор Центра по экстремизму и борьбе с терроризмом Института международных исследований Миддлбери, профессор Джейсон Блазакис. – Когда с коммунизмом было покончено, и на СССР перестали смотреть как на врага, то сторонники теорий заговора остались без злоумышленника. На какой-то момент после терактов 11 сентября 2001 года плохими стали все те, кто исповедует ислам, затем пустота была заполнена вымышленным, собирательным образом мировой клики. Теперь вот китайцы и вообще все азиаты. И самое опасное, что если сейчас расизм по отношению к ним проповедуется, в основном, в Сети, и количество преступлений, связанных с ненавистью к азиатам в США сейчас сравнительно невелико, то по мере ослабления карантинных ограничений ничем не сдерживаемый Интернет-жар выльется на улицы в полном объеме.

Что будет?

На государственном уровне в США об этом не молчат и всячески противодействуют разжиганию межнациональной ненависти. В основном, на словах.

Когда количество нападений на азиатов в Америке стало невероятно высоким, президент Байден выступил с заявлением: «Ненависть и насилие часто прячутся у всех на виду. И часто встречаются молчанием. Так было на протяжении всей нашей истории, но это должно измениться. Потому что наше молчание – это соучастие».

Но обещавший самую многонациональную в истории страны президентскую администрацию Байден не назначил ни на один ключевой пост этнического китайца или корейца. Эксперты лишь уверяются в том, что это уже просигнализировало - ложь, расизм и пропаганда в американской политике по-прежнему будут иметь силу.