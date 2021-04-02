«Роснефть» внедряет собственную программу для геологического моделирования

«Роснефть» приступила к опытно-промышленному внедрению первой версии симулятора «РН-ГЕОСИМ», предназначенного для геологического моделирования и анализа месторождений нефти и газа с использованием трёхмерных моделей. Программа разработана специалистами дочернего предприятия, «РН-БашНИПИнефть», и одобрена к применению экспертно-техническим советом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

«РН-БашНИПИнефть» – научно-исследовательский и проектный институт «Роснефти». Институт осуществляет полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений нефтяной компании. Основными направлениями деятельности Института являются разработка месторождений нефти и газа, геология и геофизика, информационные технологии, инжиниринг добычи, проектно-изыскательские работы. На базе института создан Центр разработки наукоемкого программного обеспечения, основной задачей которого является развитие корпоративной линейки прикладного ПО и импортозамещение зарубежных аналогов.

Обратим внимание, что «Роснефть» создала и развивает собственного линейку программного обеспечения (ПО) в области геологии и разработки месторождений. Программный комплекс «РН-ГЕОСИМ» – платформа для геологического моделирования, использующая высокопроизводительные компьютерные вычисления. Существенным отличием от зарубежных аналогов является способность инновационного симулятора в автоматизированном режиме перестраивать геологическую модель месторождения по мере появления новых данных, что значительно ускоряет процесс построения модели. Кроме того, симулятор решает задачи интерактивной визуализации, корреляции разрезов скважин, структурного моделирования с учётом тектонических нарушений, подсчёта запасов месторождений и построения отчётной графики.

Первая версия продукта позволит моделировать не менее 80% месторождений компании, а в перспективе, с развитием комплекса, процессы моделирования будут полностью переведены на «РН-ГЕОСИМ».