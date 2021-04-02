Навальный в колонии не хромает, ходит с кружкой - руки в брюки

В видео-сюжете Life.ru видно, что Навальный дефилирует по бараку между кроватей с кружкой, ничуть не хромая.

Наконец-то журналисты и правозащитники увидели - как реально живет в колонии знаменитый Алексей Навальный. Дело в том, что в его блоге появилась тревожная новость: оппозиционеру в колонии плохо, у него болит спина и нога, а его «пытают бессонницей» и «не предоставляют необходимой медпомощи». А потому он объявляет голодовку!

Наверное, тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Журналист, политик и правозащитник Мария Бутина, которая по неправомерному обвинению отбыла срок в тюрьме США, и хорошо знает, как можно прессовать «сидельца», приехала в колонию, где отбывает срок Навальный.

Дальше просто приводим цитаты из телеграм-канала Бутиной:

- Увидев меня в отряде, Навальный сразу кинулся оскорблять.

В апреле 2019 года Мария Бутина получила 18 месяцев американской тюрьмы по обвинению в преступном сговоре в интересах России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом могу сказать, что Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак (средство для обезболивания, - ред) ему не нужен.

Это показалось странным — на фоне восклицаний в прессе о том, что оппозиционер "очень болен", и что ему срочно нужны особые медики и лекарства, а не те, которые предоставляют в колонии.

- Выглядит он нормально, на человека, которому не дают спать, не похож, я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США, - констатирует Бутина.

Мария уточнила у других заключенных условия режима их сна. Вот что они рассказали, и вот какие выводы сделал Бутина:

- Никого не «будят ежечасно в целях контроля». Побудки по ночам оказались обычным обходом. Такие делают надзиратели во всех тюрьмах мира.

Относятся ли к Навальному как-то особенно? Другие заключенные считают, что так и есть:

- Сидельцы сообщили мне, что не довольны поведением Навального, который «весь день лежит как барин», «за собой не убирает».

- Я внимательно осмотрела колонию. Она практически образцовая в сравнении с тем, что мне приходилось видеть, - продолжает Бутина. - Скорее напоминает пионерский лагерь.

Оценили условия пребывания блогера в колонии города Покрова Владимирской области и другие журналисты. В частности, в видео-сюжете Life.ru видно, что Навальный дефилирует по бараку между кроватей с кружкой, ничуть не хромая. А в разговоре с сотрудником колонии запросто держит руку в кармане. На замечание сотрудника отвечает в своей стильной хамской манере. Объясняет, что законы, которые для всех, писаны не для него.

Остальные заключенные предполагают, что Навальный «отыгрывает статус вора».

Из видеосюжетов можно заключить, что оппозиционер не испытывает не физических, ни моральных мучений. Его бесценному здоровью великого «оппозиционера-антикоррупционера» ничто не угрожает. Несмотря на вызывающее поведение, карцер светочу демократии пока не светит. А сам он явно полагает, что из-за его жалоб за него вступятся пресса, поклонники в стане оппозиции и, конечно, Запад. Ну а он в ожидании помощи, превозмогая «мучения» и «пытки», пока попьет чайку и прогуляется по зоне с рукою в кармане...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Навальному удается вести свой блог из колонии

Из-за чего блогер объявил голодовку (подробнее)