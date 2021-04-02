Социальные лифты Олега Дерипаски

Автор фото: Юрий ШАМИН

Чем ближе период сдачи ЕГЭ, тем чаще слышна критика уровня образования в стране. Будущее абитуриентов, студентов и прочих магистров различных наук в очередной раз оцифровывается в печальных результатах статистики рекрутинговых агентств. Только 40 процентов выпускников вузов работают по специальности, из них 70 процентов не против поменять сферу деятельности. Основные причины – низкие зарплаты и банальная невостребованность. Главные потери здесь несет промышленно-технический комплекс, инженерные специальности.

Все это головная боль не только студентов и их родителей, но и государства в целом. Невозможно регулярно совершать технологические прорывы и как-то конкурировать с «партнерами», с дефицитом квалифицированных кадров в полтора-два миллиона специалистов. И это при том, что отечественные вузы функционируют более чем исправно.

Вот только вопрос, чему и как учатся более чем миллион человек, ежегодно поступающих в различные институты и университеты. Напомним, всего в вузах России на данный момент корпят на конспектами более 4,5 миллиона студентов. Получается, что почти половина из них грызет гранит совершенно не той науки, которая могла бы пригодиться им в жизни и, а значит, в большинстве случаев, «потеряются» и затраты из госбюджета на их обучение.

НАПЕРЕГОНКИ С ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ

К отечественному образованию можно относиться по-разному. Понятно, что по образцово-госплановой системе подготовки профессиональных кадров, выстроенной в СССР уже не одно десятилетие справляют поминки. Девяностые лихими граблями проредили систему профтехучилищ, а само определение ПТУ-шник стало анахронизмом. Дивизии главных бухгалтеров и экономистов, на скорую руку подготовленные в те годы по самиздатовским методичкам, сегодня в большинстве своем «отстреливаются» операционистами в банках или товароведами в сетевых супермаркетах. Колоссальные усилия государства по реанимации высшего образования и возвращению преподавателей за кафедры, конечно, дали свои результаты. Одних только министров образования за последние десять лет сменили, больше чем тренеров в сборной России по футболу.

Но в итоге получилось так, что образование и требования к нему со стороны общества, в основном бизнеса и государства, сейчас находятся в несколько параллельных реальностях. Учебные заведения готовят кадры по одним им известным принципам и спущенным сверху программам. Кадровики же на предприятиях и специалисты в кадровых агентствах с печальным недоумением смотрят в дипломы таких претендентов и, естественно, обещают перезвонить.

Это все равно, как вы сейчас захотите приобрести одну новую модель игровой приставки, а в магазинах продаются лишь джойстики к ней. Но если вопрос поставок консолей так или иначе решат в ближайшие полгода – то с образованием сложнее. Практика показала, что ловить кадры в мутной воде отечественного образования – не самое благодарное дело. Современные технологии совершенствуются со скоростью гиперзвукового «Авангарда» и при всем желании система государственного образования не в состоянии угнаться за меняющимися реалиями. Ведь сейчас высококлассные специалисты требуются не столько в профессию в целом, и даже не на производственный цикл, а порой на одну-единственную операцию или конкретный высокотехнологичный станок, которым человек должен владеть в совершенстве.

Все это невозможно без производственной практики непосредственно на предприятии при участии специалиста-наставника. Вообще, теория без практики – весьма коварная штука. Вряд ли бы потенциальный врач, оперировавший исключительно в морге, или стажер-летчик, летавший только на тренажере, были бы сразу приняты на работу в качестве «готового спеца» в любое уважающее человеческие жизни учреждение. Чем же в этом плане отличается, тот же инженер, от которого зависит не только качество продукции, но и, например, экологическая безопасность?

Да и как бы быть, если сами преподаватели порой о самих производствах, для которых они по идее готовят специалистов, имеют весьма смутное, в лучшем случае нагугленное представление?

ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

С подобными проблемами сталкиваются не только отдельные компании, – это проблема государства в целом. Причем не только нашего. Флагманы мировой экономики вроде США и Германии также испытывают острый дефицит квалифицированных кадров. Там крупные компании уже давно принимают участие в подготовке собственных специалистов.

В России, конечно, несколько иные условия, но и здесь возможно воспитывать высококвалифицированные кадры не только для отдельных предприятий, но и для всей страны в целом. Причем совмещая новейшие методики подготовки с зарекомендовавшими себя традициями комплексного профессионального образования СССР.

К примеру, образовательные программы En+Group, включающей десятки энергетических и металлургических предприятий, работают практически по всей России. Начиная со школьной скамьи и средних специальных учебных учреждений. В том числе помогают определиться учащимся с их будущими профессиями. А это один из залогов дальнейшей успешной карьеры и прекрасный шанс не оказаться в педвузе, по принципу, лишь куда поступить.

Идеолог такого подхода – Олег Дерипаска, один из самых крупных предпринимателей и благотворителей страны, он и сам получил образование еще в советские времена. Приехал из Кубани поступать на мехмат МГУ, в итоге подал документы на физфак, отслужил в армии, восстановился, поработал в стройотряде, занялся бизнесом.

«ALХИМИЯ БУДУЩЕГО»

О том, что знания и профессионализм – залог любого успешного бизнеса и важнейшая составляющая в развитии страны, он говорит практически на каждой встрече со студентами. В том числе и с теми, которые точно будут работать на его предприятиях. Благо таких уже не одна тысяча. Сколько сотрудников его компаний прошли переподготовку и обучение подсчитать трудно. Это процесс постоянный.

При этом, группа компаний занимается не только подготовкой собственных кадров. Что представляют из себя инженерные профессии, 14 000 школьников смогли понять из Всероссийской Олимпиады «Alхимия будущего» по математике физике и химии, которая проводится вот уже 10 лет РУСАЛом (представляющим металлургический сегмент En+). Ее победители получают приглашение для обучения в вузах-партнерах РУСАЛа, а там – повышенную «алюминиевую» стипендию.

Для тех, кто не пробился в ряды «олимпийцев» компания совместно с преподавателями разработала специальные онлайновые РУСАЛ-классы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Они работают по всей стране уже с прошлого года и отчаянно радуют не только учеников 9-11 классов, но и их родителей, которые здорово экономят на репетиторах.

К счастью, предприятия En+ расположены во многих городах России, где в местных вузах компания за свой счет занимается целевой подготовкой студентов, которые в свою очередь помимо корпоративных стипендий, уже на стадии обучения получают возможность заниматься научными исследованиями.

Поэтому каждый из них может найти работу в пределах малой родины. Например, прошедших программу целевой подготовки студентов СибГИУ всегда ждут на Новокузнецком Алюминиевом Заводе, выпускников ИРНИТУ – на Братском и Иркутском алюминиевых заводах, а бакалавров СФУ встретят предприятия компании в Саяногорске, Красноярске и Богучанах.

Автор фото: Юрий ШАМИН

В ПРИОРИТЕТЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

С другой стороны, вовсе не обязательно жить в Сибири, чтобы устроится на работу в РУСАЛ. Достаточно быть выпускником вуза с образованием по одной из более чем 20 специальностей, чтобы попасть на стажировку на одно из множества предприятий компании. А там под руководством опытных наставников уже набраться нужного опыта и знаний, чтобы самостоятельно решить – возвращаться ли домой или продолжить работу в фирменной каске РУСАЛа. Последнее, кстати, выбрали уже 500 молодых специалистов со всей России.

И их можно понять, работа на предприятиях РУСАЛа – не только хороший оклад и мощнейшая социальная поддержка, но дальнейшее обучение и профессиональный рост. За это отвечает корпоративный университет компании. А на БрАЗе, КрАЗе, АГК и САЗе открыты кафедры СФУ, где работники получают образование, как говорится, не отходя от каски. Благодаря этому и воспитываются собственные управленческие кадры.

14 генеральных директоров и топ-менеджеров заводов РУСАЛа были подготовлены благодаря именно образовательным программам компании. В ней постоянно ведется подготовка кадрового резерва из наиболее перспективных сотрудников по рекомендациям их руководителей. Благодаря деятельности программ только одного РУСАЛа страна получила десятки тысяч высококлассных специалистов. Олегу Дерипаске удалось выстроить систему образования, которая комплексно работает от школьной скамьи до главы предприятия. Он показал, что даже самые консервативные вузы при участии большого бизнеса способны идти в ногу со временем. А сама система образования может быть весьма эффективна и выпускать востребованных сотрудников.

Еn+ Group таким образом стала на данный момент компанией с вертикально интегрированной системой подготовки собственных кадров. Кадров надо признать уникальных. Трудно найти вуз, который бы выпускал в общественное пользование специалистов, которые одновременно бы обладали высокой квалификацией и в энергетике, и в металлургии, и в цифровых технологиях, причем с учетом всей специфики деятельности компании в суровом российском производственном климате.

СТАВКА НА РЕГУЛЯРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Собственные кадры для энергетического бизнеса также выращиваются буквально со школьной скамьи или парты специального профессионального заведения, нацеленно обучаясь с дальнейшим трудоустройством, например, студентов Иркутского энергетического колледжа.

Образовательная деятельность компании напоминает систему подготовки профессиональных спортсменов, где массовое привлечение к тренировкам на самом раннем этапе позволяет находить настоящих звезд в своем виде. Только в отличие от, например, юных фигуристок Этери Туберидзе, которые приносят России медали на международных соревнованиях, воспитанники образовательной системы Еn+ дают стране миллионы тонн алюминия, неисчислимые ватты энергии, ну и серьезные средства в государственный бюджет. Если продолжать проводить аналогии со спортом… Понятно, что чемпионами становятся единицы, но благодаря массовой подготовке к точечному отбору претендентов на цветные металлы пьедесталов – тысячи юношей и девушек в любом случае приучаются к здоровому образу жизни. Так же и в случае с целевым профессиональным образованием РУСАЛа и Еn+ - ясно, что кресел топ-менеджеров не хватит на всех, но, при желании, высококлассным востребованным специалистом может стать каждый, попавший в систему подготовки этих компаний. А это тысячи ребят, выпускников вузов и просто рабочих.

Кстати, именно, именно востребованность после вуза по специальности волнует нынешних студентов куда больше, чем даже «Кадиллак» Моргенштерна. Об этом учащиеся второго и третьего курса ИРНИТУ, потенциальные топ-менеджеры En+ Group, говорили на встрече с действующими руководителями компании. Она состоялась буквально на днях, 30 марта, на открытии целевой образовательной программы «Академии IT», которую компания запустила совместно с университетом.

120 студентов, обучающихся по «цифровым» специальностям уже прошли серьезный отбор, чтобы попасть в этот проект. Дальше, все практически по олимпийской образовательной системе – обучение у ключевых преподавателей Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, лучших специалистов En+ Group и, куда без них в 21-ом веке, - экспертов Microsoft. После стажировок и производственных практик на предприятиях энерго-металлургической компании, а также жесткого отбора лучшие 30 студентов выйдут в финал. В котором победят все: выпускники гарантированно получат высокооплачиваемые должности по специальности в компании, En+ Group - уникальных IT-специалистов в энергетике и металлургии под решение специализированных задач на своих предприятиях. На которых также, как и на заводах и организациях РУСАЛа, они, в числе тысяч других сотрудников, продолжат свое профессиональное и общее образование.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА

Однажды Олег Дерипаска написал в своем телеграм-канале: «Чтобы изменить ситуацию, нужно переходить от вялой «обеспокоенности», к реальным действиям». Можно, конечно, поставить эту цитату в качестве статуса «ВКонтакте», и продолжить уныло листать конспекты с лекций деталепереборочного факультета, прикидывая в уме невероятный карьерный рывок, лет через десять, до должности старшего кассира в фастфудной забегаловке. Это, конечно, реально. А можно приложить усилия и постараться войти в двери настоящего скоростного социального образовательного лифта, который был запущен в РУСАЛе и En+ Group. Где не надо вытягивать счастливый билет, пытаясь угадать свое профессиональное будущее, не обязательно быть ребенком высокопоставленного чиновника, чтобы получить хорошую работу, и совершенно не нужно иметь иностранное гражданство, чтобы стать нужным в лучших компания России.

Система параллельного, отчасти компенсирующего, специализированного профессионального образования выстроенная Олегом Дерипаской в своих компаниях, включая, кстати и Горьковский автомобильный завод (наверняка, именно еще и поэтому Россия изо всех кризисов нового времени выезжает в том числе и на ГАЗе), действительно возродила давно забытое понятие реального социального лифта. Несомненно, как бизнесмен он заинтересован в развитии и успешной деятельности своих высокотехнологичных предприятий, но это невозможно без профессионалов и специалистов в своей отрасли. В системе координат нынешнего просвещения в России их найти было нереально. Поэтому он начал готовить специалистов сам. Для своих компаний, для отрасли, для всей России.

В нашей стране, где действует масса институтов по ограничению возможностей, он создал институт развития. Институт того самого социального лифта. Где для того, чтобы подняться на самый верх, вопреки всему, достаточно просто постоянно отлично учиться и работать.

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