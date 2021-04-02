Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: «Наша задача - войти в десятку регионов-лидеров по экспорту»

Почти сто ленинградских предприятий в 2020 году вышли на международный рынок. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область расширяет границы: 99 предприятий региона в 2020 году вышли на международный рынок. В списке регионов-экспортеров Ленобласть сейчас занимает 13-е место. Итоги экспортной деятельности 2 апреля подвел губернатор Александр Дрозденко во время церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса «Экспортер года».

- Наша задача - войти в десятку лидеров регионов-экспортеров, - отметил Александр Дрозденко. - Сегодня мы на 13-м месте, но главное отличие – половина нашего экспорта – несырьевой. Для того, чтобы наращивать экспорт важно делать ставку на малый и средний бизнес, помогать им и учить, выводить их на новые рынки. Чтобы появилась дорога сначала нужна тропинка. И второе - поддержка наших традиционных экспортеров, крупных компаний.

Свою продукцию на зарубежные рынки сегодня отправляют 728 компаний Ленинградской области. В прошлом году география их экспорта расширилась на шесть стран. Теперь ленинградские товары поставляются в 144 государства мира (для сравнения, в 2019 году их экспортировали в 138 стран).

По словам Александра Дрозденко, в 2020 году регион вошел в тройку лучших субъектов РФ по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса. Во многом это стало возможным благодаря эффективной работе Центра поддержки экспорта. При его содействии 65 малых и средних предприятий смогли выйти на международный рынок. При этом 17 компаний из этого списка раньше не занимались внешнеэкономической деятельностью.

Объем поддержанного экспорта предприятий малого и среднего бизнеса составил 32 миллиона долларов (при том, что план был установлен в 14 миллионов долларов). Продукция экспортировалась в 28 стран мира, в том числе в США, Канаду, Австралию, Норвегию, Армению. Самой экспортно ориентированной отраслью стал лесопромышленный комплекс: в прошлом году предприятия ЛПК заключили 31 контракт. Еще 29 контрактов было заключено на поставку товаров агропромышленного комплекса, 12 - на экспорт оборудования и приборов. Самыми масштабными контрактами стали договоры о поставке пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того и комплекса-завода по переработке шин в Казахстан.

Итоги экспортной деятельности 2 апреля подвел губернатор Александр Дрозденко во время церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса «Экспортер года». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Во время церемонии губернатор Александр Дрозденко вручил награды лучшим экспортерам Ленинградской области. Победителем среди крупного бизнеса в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» стал Волховский филиал АО «Апатит» – производитель удобрений. В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» победу присудили компании «Якобс Дау Эгбертс Рус», выпускающей кофе. «Экспортером года в сфере высоких технологий» стала компания ООО «Институт радарной метеорологии»: она занимается разработкой и производством автоматизированных систем метеорологического обеспечения различных отраслей экономики. В номинации «Прорыв года» лучшей стала компания «Петрокаб» - производитель крановых кабин и другого оборудования.

Напомним, задача по увеличению доли несырьевого экспорта в России была поставлена президентом Владимиром Путиным. Для поддержки экспортеров в Ленинградской области разработаны региональные проекты «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Они реализуются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».