Сестра Федора Бондарчука рассказала, почему он ушел от жены Светланы к Паулине Андреевой

В сентябре 2019 года режиссер Федор Бондарчук сыграл свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Со своей первой женой, моделью Светланой Федор Бондарчук прожил вместе 25 лет. Их брак казался необычайно крепким — пока режиссер не встретил красавицу-актрису Паулину Андрееву. Светлана и Федор расстались в 2016 году. При этом экс-супруга режиссера всегда говорила, что в их разводе никто не виноват. Мол, просто они поняли, что им лучше жить отдельно, чем вместе. В сентябре 2019 года Бондарчук сыграл свадьбу с Паулиной. Новая избранница Федора очень нравится его сестре, режиссеру Наталье Бондарчук.

По словам Натальи Сергеевны, она всегда готова принять любой выбор брата и прекрасно относится как к Светлане, так и к Паулине. Но новая жена Федора, как ей кажется, подходит ему гораздо больше. Наталья Бондарчук призналась, что всегда считала первый брак брата счастливым. Но в последние годы отношения между Федором и Светланой испортились.

- В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала, - рассказала 70-летняя Наталья Сергеевна в интервью «Экспресс газете».

Зато новая избранница Бондарчука — актриса, увлеченная театром и живущая сценой — поняла тонкую душу режиссера как никто другой.

- Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький, - считает Наталья Бондарчук.

Со своей первой женой, моделью Светланой Федор Бондарчук прожил вместе 25 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со своей будущей женой Светланой режиссер познакомился в 1986 году в гостях у общих знакомых. Светлана дождалась Федора из армии, они поженились и в 1991 году у них появился первенец – сын Сергей. Затем у них родилась дочь Варвара. Девочка появилась на свет с особенностями здоровья.

К слову, первая жена Федора не слишком нравилась его маме — знаменитой актрисе Людмиле Скобцевой. По словам ее близкой подруги Аллы Вейкиной, между Ириной Константиновной и сыном сложились особые отношения. Федор обожал свою мать и очень дорожил ее мнением. Скобцева считала, что невестка слишком занята светской жизнью и карьерой (Светлана была главным редактором журнала «Hello!») и уделяет мало внимания мужу.

- Семья Бондарчука первую жену Феди – Светлану – не приняла, - рассказывала подруга актрисы. - «Алла, – делилась Ира, – мне жаль Федьку. Ведь Светы не бывает дома, она постоянно где-то, а его никто не ждет к ужину».

А вот нынешнюю избранницу сына Паулину Андрееву Скобцева сразу полюбила.

- Ира сразу приняла Паулину. Познакомилась с ее мамой, ей понравилась семья Паулины. Она сочла ее хорошей партией для сына, - рассказывала Алла Вейкина.

То, что его мама тепло приняла Паулину, подтвердил и сам Федор Бондарчук. По его словам, Ирина Константиновна могла часами беседовать с его второй женой о театре.

- Все, что произошло с мамой, - это действительно заслуга Паулины. Это потрясающе было наблюдать за ними, когда они болтали о школе-студии МХАТ. Хотя разница в несколько десятилетий. Педагоги и имена, которые звучали во время этого разговора! Я просто за этим наблюдал и улыбался, - признался Бондарчук в эфире Youtube-шоу "Скажи Гордеевой".

По словам режиссера, Паулина — трудоголик, и он очень уважает в ней эту черту. Хотя сейчас актриса уделяет работе гораздо меньше внимания. В феврале этого года 32-летняя Паулина впервые стала мамой, подарив своему 53-летнему мужу сына Ивана.