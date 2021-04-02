Объявлен старт конкурса социальных цифровых решений Social Idea 2021

Дан старт конкурсу социальных цифровых решений Social Idea 2021. Фото: Social Idea

Social Idea 2021 – это экспертиза и менторинг от бизнес-руководителей МТС, возможность доработки и пилотирования вашего проекта в нашей цифровой экосистеме, информационная поддержка, для победителей — призовой фонд 1 500 000 рублей на реализацию идеи или масштабирование продукта.

Если у вас уже есть инновационная идея или цифровой продукт, которые помогут сделать мир добрее и лучше, то самое время заявить о них на конкурс!

Номинации конкурса:

ЭКОЛОГИЯ — идеи и решения, в том числе «умные» системы управления, основанные на принципах энерго- и ресурсосбережения, инновационные разработки, нацеленные на сокращение объема отходов и выбросов, повторное использование ресурсов, программные продукты, направленные на формирование ответственного подхода к охране окружающей среды и многое другое.

ИНКЛЮЗИЯ — идеи и решения, которые расширяют границы и разрушают барьеры, делают окружающий мир доступнее и толерантнее, устраняют социальное неравенство и улучшают качество жизни людей и общества.

Условия участия:

- хочешь реализовать себя и изменить мир к лучшему;

- у тебя есть идея или готовый продукт, направленный на решение значимых социальных проблем в области экологии и инклюзии;

- тебе больше 18 лет;

- ты социальный предприниматель или у тебя есть проектная команда, ты сотрудник НИИ или работник малого инновационного предприятия, студент или преподаватель вуза;

- постоянно кодишь, программируешь или изобретаешь что-то новое;

- живешь в России, СНГ или странах ближнего зарубежья.

Заявки на конкурс принимаются до 25 мая на сайте конкурса.

Региональные этапы конкурса пройдут в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Обнинске, Нижнем-Новгороде и Рязани.

За историю конкурса Social Idea мы поработали с более 3000 социальными проектами с digital-составляющей от участников из 15 стран мира. Среди победителей прошлых лет — IT-платформа сообщества доноров крови Donorsearch.org, «Говорящий город» с остросоциальной проблемой перемещения слепых в городской среде, система морфологической экспресс-диагностики онкологических заболеваний «БИОЧИП», проект WinBin – уникальная система сортировки отходов и сбора вторсырья через умные контейнеры, онлайн-сервис психологической помощи Youtalk и многие другие.