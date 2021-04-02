Навальный забыл, какая нога у него болит

Мария Бутина о заключенном Алексее Навальном: "Он создает впечатление совершенно нормального здорового человека". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член общественной палаты Мария Бутина в беседе с Радио «Комсомольская правда» поделилась впечатлениями о покровской колонии, где содержится Алексей Навальный. По её словам, никаких описанных блогером «ужасов» в учреждении нет, к заключённым относятся вежливо, но строго.

- Понятно, что это не санаторий, но это напоминает детский лагерь 80-х годов. Там есть сбалансированное питание.

Режим содержания Навального никак не отличается от других заключённых. Он в отряде, — рассказала Бутина в эфире.

- У него есть доступ, ко всем необходимым и допустимым ресурсам в тюрьме: в спортивный зал, библиотеку, у него есть возможность ходить в столовую, гулять по улице, выходить во двор, пользоваться культурным центром, смотреть телевизор и делать абсолютно всё то же самое, что делают другие заключённые, — сообщила она.

Мария заметила, что в колонии повторяется ситуация, которая была у Навального на воле, когда он допускал многочисленные нарушения режима условного заключения.

- У него 20 выговоров (за пререкательства, например), но надо понимать, что тюрьма это не санаторий. Там режим. За это любого заключенного должны были несколько раз отправить в ШИЗО, — заметила Бутина

Навальный регулярно жалуется на здоровье, но не выполняет предписания медиков, которые его посещают. И это может выйти боком Алексею Анатольевичу. Ссылаясь на недомогание, он не выполняет обязанности, которые есть у всех заключённых, из-за этого в отряде растёт недовольство.

- Навальный лежит как барин на своём матраце (кстати, новом, потому что старый его не устроил из-за, якобы, болей в спине). Естественно, это не приемлемо в местах лишения свободы. И у других заключенных появляются вопросы, почему они должны за него вне очереди драить пол. С точки зрения тюремного населения я их понимаю. Это общежитие. У каждого есть обязанности, а он их не выполняет, — сообщила Мария.

Соседи по «общежитию» не понимают, о чем страдает блогер. На больного он точно не похож, отмечает Мария Бутина.

- В разговоре со мной он забыл, какая из ног у него болит и поэтому сказал «обе». Он спокойно стоит и 20 минут орёт на меня, он спокойно ходит по отряду. Это не вызывает у него никаких затруднений. Он не хромает. Его состояние вполне удовлетворительное, — заметила общественница.

Что касается заявлений Навального о том, что ему не дают спать, то это тоже ложь, считает Бутина.

- Я делаю такое заявление, потому что общалась с ним самим - с человеком, которому несколько суток, якобы, не дают спать. У него не может быть такой спокойной нормальной связной речи, он не теряет логику рассуждений, у него не красные глаза. Я, конечно, не доктор, чтобы определять детально, но он создает впечатление совершенно нормального здорового человека.

Что касается условий для других заключенных в ИК-2 в Покрове, как отмечает Мария Бутина, они не запуганы, выглядят нормально, с людьми общаются спокойно.

- Всегда всё понятно по виду самих заключённых. Там никто никого не пытает. Я как человек, который был в местах лишения свободы, могу посмотреть в глаза и понять, запуган человек или нет, - говорит Бутина, которая провела в тюрьме в США по ложным обвинениям без малого полтора года. - Из 800 человек, на которых рассчитана ИК-2 в Покрове, там содержится 300. У них нет ограничения по перемещению по бараку. Их никто не заковывает в наручники. Питание — сбалансированное. Продукты не просроченные. Мы проверили всё.

Объяснила Мария Бутина и причину своего визита в покровскую колонию. Туда её привели не пасквили, которые оттуда пишет Навальный, а его отношение к сотрудникам ОНК. Те посетили заключённого по его же просьбе, он с ними побеседовал, а через несколько минут от его имени появился пост с оскорблениями и унижениями в адрес правозащитников. Остается дождаться, что появится в социальных сетях после этого визита.

Кроме того журналисты Life.ru опубликовали видео, где видно, что блогер ходит по бараку и не хромает.

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