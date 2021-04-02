Этот «потрясающий» миг настал: Зеленский и Байден поговорили по телефону. Каждый о своем.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по первым официальным отчетам об этом разговоре, телефон был испорчен: Белый дом говорил об одном, а Зеленский слышал другое. И наоборот.

Итак, по версии пресс-службы американского правительства, беседа была крайне деловой и практичной, с одним реформаторским физкульт-приветом и одним демократическим:

- Байден поддержал территориальную целостность Украины;

- Приветствовал проводимые Зеленским реформы;

- Поддержал идеи взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19;

- Обещал поддержку в укреплении демократии в регионе;

На Украине, этот разговор вызвал не просто культурный шок, а катарсис с умилением. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, назвала его «потрясающим». Хотя, по сухой выжимке, изготовленной украинской пресс-службой, беседа отчасти напоминала выступление Остапа Бендера в васюкинском шахматном клубе, в той ее части, где гроссмейстер готовил аудиторию к сдаче денег:

- Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий;

- Я серьезно настроен реформировать Украину;

- Достичь мира;

- Американское партнерство имеет для Украины важное значение;

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Судя по сводкам с Донбасса, последним воинственным заявлениям и указам украинского руководства, до пуска "красной ракеты" к наступлению из Киева остались какие-то считанные часы или дни. В таких обстоятельствах разговоры сюзерена с вассалом обычно предельно конкретны и касаются вещей скучных: поставок пороха, фуража и аренды конных и пеших рыцарей. Но Байден в таком судьбоносном разговоре отбился от назойливого просителя дежурными лозунгами, которые, кстати, не будут стоить Америке ни цента. В отличие от пороха и рыцарей. Тем более, в США хорошо знают, что Украина ничего не отдаст. Телефонный разговор, от которого в Киеве ждали многого, явно удался лишь в смысле самого факта - хозяин снизошел до холопа. Ура? Можно считать, что украинское наступление провалилось еще не начавшись. Но в целом, можно праздновать перемогу: несостоявшийся бой = это практически выигранный бой!

P.S. Кстати, накануне авантюры Михаила Саакашвили в Южной Осетии ему тоже позвонили из США - Кондолиза Райс заверила его тогда в полной поддержке. И Саакашвили пошел ва-банк - танками на Цхинвал. Чем для него это кончилось и почему американцы не пришли на помощь - Зеленскому лучше спросить у самого Саакашвили. Он же неподалеку - в Киеве, на родину после всего произошедшего его ждут с наручниками. Президент Украины готов повторить?

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