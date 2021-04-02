В Вашингтоне стрельба, неизвестный пытался прорваться к Капитолию: Главное

Машина злоумышленника врезалась в ограждение, сбив двоих полицейских. Фото: REUTERS

Автомобиль протаранил ограждение и защитный забор перед Капитолием, где располагаются здания американского парламента. В результате атаки пострадали трое, в том числе двое полицейских, охранявших Капитолий.

ЧП в столице Соединенных Штатов случилось в разгар рабочего дня. К северным воротам, преграждающим въезд на Капитолийский холм, подъехал автомобиль. После событий начала января, когда здание Сената штурмовала толпа сторонников Дональда Трампа, несогласных с его поражением на президентских выборах, охрану парламентского комплекса усилили. Так что просто въехать на территорию невозможно.

Но вместо того, чтобы сбросить скорость у КПП и показать охранникам документы, водитель наоборот сильнее надавил на педаль газа. В итоге машина врезалась в ограждение, сбив двоих полицейских.

Как рассказали CNN в охране Капитолия, после столкновения мужчина вышел машины и достал нож. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия.

Бойцы национальной гвардии в оцеплении Капитолия после ЧП. Фото: REUTERS

Как сообщает полиция Вашингтона, обоих охранников и сидевшего за рулем мужчину доставили в больницу. Последний прибыл в тяжелом состоянии, врачи не смогли спасти ему жизнь. Позже скончался и один из пострадавших офицеров полиции.

Всех, кто находился в зданиях парламента, буквально заперли внутри, пока к комплексу стягивали все возможные силы быстрого реагирования.

- По громкой связи сделали объявление, что все должны оставаться внутри и отойти подальше от окон, - передает корреспондент CNN Лорен Фокс.

Теперь американским спецслужбам предстоит выяснить, что стоит за этим происшествием. По предварительным данным полиции, инцидент не связан с терроризмом, но расследование с участием ФБР будет проведено. Мотивы нападавшего пока еще предстоит выяснить.

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