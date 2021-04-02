Пережившая страшную трагедию с дочерью Юлия Высоцкая: "Я боюсь немощи"

Юлия Высоцкая Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Высоцкая крайне мало говорит о себе и практически никогда не рассказывает о своей семье. Актриса более 20 лет замужем за режиссером Андреем Кончаловским. У супругов двое детей - Дочь Мария, родившаяся в 1999-м, и сын Петр, появившийся на свет в 2003-м. В откровенном интервью звезда поделилась, как рос ее младший ребенок, а также впервые раскрыла свой главный страх.

В 2013 году в семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошла трагедия. Андрей Сергеевич вместе с дочерью попал в ДТП во Франции. Маша сильно пострадала и до сих пор находится в тяжелом состоянии. Известно, что Высоцкая и Кончаловский неоднократно перевозили дочь из одной клиники в другую. Что сейчас происходит с девушкой, информации нет. Семья неизменно уходит от разговоров на эту тему.

В интервью Екатерине Гордеевой актриса ответила на очень личный для нее вопрос. В время блиц-опроса Екатерина спросила свою героиню: "Чего вы боитесь в жизни?".

Высоцкая практически не задумываясь ответила: "Я боюсь заболеть. Я бы не хотела, чтобы мне было больно. Я бы не хотела быть не в состоянии, что я могу функционировать и делать все, что я должна делать. Я боюсь...".

На уточняющее от Гордеевой: "Немощи?" Юлия открыто и честно ответила: "Да. Я боюсь немощи". При этом актриса заверила, что умеет очень хорошо контролировать свои эмоции и держать себя в руках, показывая посторонним ровно столько, сколько она считает нужным.

Высоцкая также охотно рассказала о своем сыне Пете. "У Пети образное мышление. При этом математический склад ума. Готовится поступать в архитектурный. Мы с Андреем Сергеевичем не особо как-то занимались его воспитанием. Вот сейчас Петя занялся сам своим воспитанием, поэтому он проводит время с папой. Это их интимное время. Я не знаю, что они обсуждают. У них своя мужская компания", - резюмировала актриса.