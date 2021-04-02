Введение препарата "Ковид-глобулин", содержащего антитела к коронавирусу, помогает организму человека побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Фото: ТАСС

Одной из главных новостей этой недели стало объявление о передовой разработке российских ученых. Речь идет о первом в мире лекарстве против ковида, «приготовленном» из человеческих антител к коронавирусу. Их добыли из плазмы крови переболевших доноров - жителей Москвы. Создатели препарата, названного «КОВИД-глобулин» (иммуноглобулины - это антитела), ученые компании «Нацимбио», входящей в госкорпорацию «Ростех». Также к появлению нового способа борьбы с COVID-19 причастны органы здравоохранения столицы. «Для разработки уникального препарата мы передали 2,5 тонны плазмы доноров, переболевших коронавирусом, - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. - Благодаря работе, которую провели московские клиницисты в этом направлении, мы получили огромный объем знаний о свойствах и возможностях плазмы, и смогли применить эти знания в разработке лекарства от коронавируса».

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НОВОЕ ЛЕКАРСТВО

Экспериментальный препарат пока прошел только первую фазу клинических исследований (то есть проверку на безопасность), но уже получил регистрационное удостоверение Минздрава - такое допускается законодательством для «противоэпидемических» лекарств и вакцин.

- Вслед за первой в мире вакциной «Спутник V»… мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара, - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Предполагается, что изначально «КОВИД-глобулин» будут применять только в московских больницах - здесь пройдут 2 и 3 фазы клинических исследований (КИ). Они стартуют в апреле и продлятся около полугода. Новый препарат будут проверять на эффективность, в том числе на широком круге пациентов. Их общее количество пока не озвучивается, как и условия включения в КИ. Известно только, что испытывать действие лекарства будут при средних и тяжелых формах COVID-19 у больных 18 - 60 лет. Представителям старшего поколения, которые сильнее всего страдают от опасных осложнений ковида, на первых этапах такое лечение не предлагается.

Как работает антиковидный препарат из человеческих антител, в чем его преимущества, какие есть «подводные камни» и каковы перспективы «КОВИД-глобулина»? Об этом мы спросили постоянного научно-медицинского консультанта kp.ru, иммунолога, кандидата медицинских наук, эксперта по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

АНТИТЕЛА ВЗАЙМЫ

- Существует активный и пассивный иммунитет к коронавирусу, - поясняет эксперт. - Вакцины дают нам активный иммунитет, стимулируя организм самостоятельно вырабатывать антитела и другие элементы иммунной защиты. Пассивный иммунитет появляется, когда мы вводим в организм извне уже готовые антитела в той или иной форме. Период действия у них гораздо короче, чем у своих, «родных». Поскольку введенные антитела выводятся, сам организм их не синтезирует.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Есть несколько форм препаратов, «предоставляющих» больным пассивный иммунитет, рассказывает Николай Крючков.

- Первый тип - всем известная плазма крови переболевших ковидом. Из нее выделяют определенную фракцию, по сути это «коктейль», содержащий разные антитела. Среди них есть как нейтрализующие коронавирус, так и «лишние», бесполезные для борьбы с ним. Пациенту вводятся все вместе. Часть из них может помочь в блокировке SARS-CoV-2.

- Второй подход - лекарства на основе моноклональных антител. В этом случае выделяются и изучаются только наиболее эффективные, нейтрализующие вирус антитела. И искусственно синтезируются в лаборатории генно-инженерным путем. То есть «натуральное» сырье от переболевших людей не требуется.

- И третий подход - тот самый, который применили российские ученые в создании «КОВИД-глобулина». Они использовали плазму крови переболевших (см. первый вариант), но ее не вводят целиком, а выделяют так называемую подфракцию иммуноглобулинов G к коронавирусу. Уточню: это целая группа иммуноглобулинов, в их числе не только нейтрализующие вирус.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫМ БУДЕТ «КОВИД-ГЛОБУЛИН»

- Если в составе «КОВИД-глобулина» разные антитела - известно ли, какая доля из них именно нейтрализующие коронавирус?

- Нет. В инструкции говорится о нейтрализующей способности препарата в целом - насколько он способен блокировать репликацию (размножение. - Ред.) коронавируса в культуре клеток. Каждая серия лекарства должна подвергаться такому исследованию - проверке, обеспечивает ли она определенный уровень нейтрализации SARS-CoV-2 в клеточных культурах.

Препарат "Ковид-глобулин", разработанный холдингом "Нацимбио" ГК "Ростех" при поддержке правительства Москвы. Фото: ТАСС

- Известно, что реакции в клеточных культурах и в живом организме могут сильно различаться. Можно ли прогнозировать, насколько эффективен будет «КОВИД-глобулин» у людей (клинические испытания в этой части еще не проведены)? Помню, что исследования в разных странах мира показали весьма низкую эффективность переливания плазмы крови переболевших для помощи тяжелым больным с ковидом.

- Да, и с новым препаратом, скорее всего, будет то же самое. Он сможет помочь ограниченному кругу пациентов. Чтобы для них «КОВИД-глобулин» сработал максимально эффективно, важно правильно принимать решение, когда начинать его применение. Сейчас полного понимания нет. Ясно, что при легких случаях назначать это лекарство не будут (хотя, в ряде исследований была доказана эффективность переливания плазмы переболевших как раз в легких случаях для предотвращения перехода в тяжелую форму. - Авт.). Препарат очень дорогой, может применяться только в стационарах, список побочных эффектов очень широкий.

Что касается ковида средней тяжести, то это, по идее, должно стать основной сферой использования «КОВИД-глобулина» - для предотвращения тяжелых осложнений COVID-19. Однако проблема в том, что дорогостоящее лекарство из редкого сырья будет малодоступно, его будет немного (см. ниже). Значит, широко применять для таких пациентов его тоже, скорее всего, не станут. Остаются тяжелые больные (о них упомянул министр Мурашко. - Ред.). Здесь уже сложность в том, что на поздних стадиях ковида введение антител, как правило, непродуктивно (исследования подтвердили это - см. выше).

Хочется надеяться, что все-таки будет выработано правильное решение о своевременном назначении «КОВИД-глобулина», заключает эксперт.

КСТАТИ

- Николай, если сравнивать новую разработку с переливанием плазмы крови переболевших по старинке и препаратами на основе моноклональных антител - в чем плюсы и минусы «КОВИД-глобулина»?

- По сравнению с переливанием плазмы крови есть серьезные преимущества. Отсеивается часть «лишнего» материала (он создает нагрузку на организм пациента), плюс идет хорошая очистка от вирусов, инфекционных агентов, которые не всегда есть возможность отследить при переливании плазмы. По сравнению с моноклональными антителами «КОВИД-глобулин» требует большого количества сырья, плазмы крови переболевших ковидом, да еще и соответствующей определенным требованиям. Это главный минус.

Для справки: разработчики заявили, что в текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы крови переболевших ковидом. Этого должно хватить, чтобы оказать помощь 10-15 тысячам пациентов. На сегодня в России каждый день регистрируется около 9 тысяч случаев коронавируса. На долю тяжелых и среднетяжелых больных в среднем приходится около 20%.