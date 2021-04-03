Тест с цитатами, подсветка синим неоном и стихотворение от «Маруси»: Как российские сервисы помогают пользователям лучше понять людей с аутизмом

В Одноклассниках запустили тест, в котором нужно угадать, кому принадлежит высказывание - известной персоне или молодому человеку с аутизмом

Аутизм - для кого-то до сих пор это слово звучит незнакомо, даже пугающе. Между тем, расстройство аутистического спектра (РАС) - это не болезнь, а постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое не зависит от образа жизни, пола, социальной принадлежности.

По данным ВОЗ каждый 160 ребенок в мире рождается с аутизмом. Люди с аутизмом воспринимают мир иначе, им сложнее общаться с другими, тяжелее учиться. Но благодаря грамотной поддержке они могут раскрыть свои таланты и ярко проявить себя в той сфере, которую действительно полюбят всей душой.

Лишь 15% россиян хорошо знают, что такое аутизм и в чем особенности этого нарушения. При этом большинство, 58%, признаются, что слышали об этой проблеме, но без подробностей. Таковы результаты свежего опроса ВЦИОМ и Фонда «Обнаженные сердца».

Для того, чтобы изменить отношение общества к людям с РАС, каждый год 2 апреля во всем мире отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

В России ежегодно его поддерживают продукты и сервисы Mail.ru Group.

- Толерантность и инклюзивность — основа развития современного общества. Поэтому для экосистемы Mail.ru Group и ее продуктов и сервисов так важно вовлечь массовую аудиторию в обсуждение проблемы аутизма и поддержку системных благотворительных проектов, которые помогают людям с РАС комфортнее жить в обществе, — отметила Александра Бабкина, директор социальных проектов Mail.ru Group.

Так, изменился логотип на главной странице Mail.ru. Подсветка синим неоном - символ Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.

Подсветку синим неоном используют 2 апреля по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблемам аутизма

Синим неоном 2 апреля загорелся и купол петербургского Штаба социальной сети ВКонтакте, знаменитого Дома Зингера на Невском проспекте.

А в сообществе «Благотворительность ВКонтакте» в течение всего месяца будут выходить публикации о фондах, работающих с темой аутизма в России, а также личные истории людей с РАС. В соцсети надеются, что информационная компания поможет пользователям расстаться с мифами об аутизме.

Расстаться со стереотипами и лучше понять мир людей с РАС поможет и интерактивный тест «Цитаты великих людей», который запустили в Одноклассниках. В нем пользователям предлагают угадать: кому принадлежит высказывание - известной персоне или молодому человеку с аутизмом - одному из студентов фонда «Антон тут рядом».

Тест «Цитаты великих людей» помогает пользователям лучше понять, как думают люди с аутизмом

Кстати, здесь же можно поддержать работу фонда «Антон тут рядом». В совместном маркетплейсе Одноклассников и AliExpress Россия появились благотворительные товары, выручка от продажи которых пойдет на развитие программ Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Сервис для умной и доброй благотворительности Добро Mail.ru объявил специальный сбор помощи: «Спасем людей с аутизмом от жизни в интернате». Его цель - собрать средства на зарплаты тьюторам и специалистам, которые помогают взрослым одиноким людям с РАС жить дома, а не в стенах психоневрологических интернатах.

Голосовой помощник Маруся специально ко 2 апреля научилась рассказывать стихотворение «Про Диму». Его написала Наталья Ремиш, автор мультфильма про свою дочь Миру и про Диму – мальчика с ограниченными возможностями. Озвучила стихотворение Анна Семак: благотворитель, блогер и мама семерых детей. Оно учит слушателей быть добрее и терпимее друг к другу вне зависимости от особенностей. Чтобы послушать его, достаточно сказать умной колонке: «Маруся, включи стихотворение “Про Диму”».

Найти ответы на самые популярные вопросы об аутизме можно также в специальном проекте Mail.ru.