Вера Брежнева на пляже показала роскошную фигуру в белых стрингах

Вера Брежнева отправилась отдыхать в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Вера Брежнева улетела в теплые края: певица отдыхает в Дубаи. В Арабские Эмираты артистка отправилась в компании дочерей Сони и Сары, а так же сестры Виктории Галушки. Кто-то из ее близких незаметно сфотографировал 39-летнюю звезду на пляже в бикини. Снимок получился настолько эффектным, что Вера опубликовала его в сторис Инстаграма.

На фото Вера лежит на шезлонге в топе и белых стрингах. Камера запечатлела артистку сзади, показав ее красивые ягодицы.

- Лежишь читаешь, а кто-то сзади фоткает тебя, — шутливо подписала кадр экс-солистка группы «ВИА Гра».

Кто-то из близких сфотографировал Брежневу на пляже. Фото: Инстаграм.

В Дубаи Вера отпраздновала день рождения своей дочки Сони: наследнице певицы исполнилось 20 лет. В честь этого Брежнева устроила вечеринку в кругу семьи в одном из арабских ресторанов. Нарядившись в вечерние платья, Вера, ее сестра Виктория и их дочери весь вечер веселились, ужиная за большим столом.

39-летняя Вера в отличной форме. Фото: Инстаграм.

Трудно поверить, что у такой молодой и красивой мамы есть такая взрослая дочь.

- Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: «С внуками потерпи!», - рассказывала певица в одном из интервью. - Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять... И правильно!

Вера родила дочку от предпринимателя Виталия Войченко, однако своим настоящим отцом Соня считает украинского олигарха Михаила Кипермана. Миллионер удочерил девочку, когда женился на певице, и дал ей свою фамилию. Несмотря на развод родителей, Соня поддерживает с Михаилом очень нежные отношения и старается видеться с отчимом как можно чаще.

Дочь певицы Соня Киперман отметила 20-летие. Фото: Инстаграм.

Наследница певицы Соня Киперман живет за океаном и учится в США. Девушка выросла настоящей красавицей – она очень похожа на свою звездную маму. Дочь Брежневой окончила школу Ojai Valley School под Лос-Анджелесом, а затем успешно поступила в престижный университет в Калифорнии.

От Михаила Кипермана Вера родила свою вторую дочь Сару. Певица нечасто делится снимками младшей наследницы в соцсетях, видимо, по договоренности с ее отцом. Саре 11 лет, она учится в школе и увлекается английским и музыкой.