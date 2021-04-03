В США планируют внедрить паспорта вакцинации

Каждый пятый гражданин США уже получил вторую прививку от коронавируса Фото: REUTERS

Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что в стране в скором времени будут выдавать сертификаты о прививках от коронавируса.

– Люди, получившие прививки, хотят иметь возможность продемонстрировать, что они вакцинированы. Я знаю, что некоторые правительственные учреждения в других частях мира выдают паспорта.

Глава CDC отметила, что в проекте по разработке паспорта вакцинации принимает участи множество компаний и на данный момент предложено около 20 вариантов документа. Кроме того, по словам Валенски, важным вопросом является соблюдение конфиденциальности граждан, а также возможность использования сертификата в бумажном и цифровом виде.

Ранее директор CDC заявила, что каждый пятый гражданин США уже получил вторую прививку от коронавируса. По официальным данным, как минимум одну дозу препарата ввели 10,8 миллиона американцам, то есть практически трети населения страны. Согласно последним данным, в США проживает около 328 миллионов человек.

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