В США бездомный пес пять раз воровал из магазина одну и ту же игрушку

В конце концов собака получила и игрушку, и новых хозяев Фото: facebook.com

Необычная история произошла в американском городке Кенансвилл (штат Северная Каролина): бездомный пес пять раз воровал из магазина одного и того же плюшевого единорога.

После того, как работники магазина обратились в Службу по поиску и спасению пропавших животных, собаку забрали в приют, а один из сотрудников службы не удержался и подарил псу полюбившегося фиолетового единорога.

– Это был один из самых необычных вызовов в моей жизни. Единственная догадка — он раньше жил в доме с такой же игрушкой. – предположил кинолог.

Рассказ о настойчивом животном вместе с фотографиями сотрудники Службы выложили на своей странице в Facebook.

Пост за короткое время набрал множество просмотров и более 300 комментариев:

«Этот рассказ довел меня до слез. Огромное спасибо офицеру, который купил единорога для этого щенка!»

«Какая великолепная история – она достойна того, чтобы стать детской книгой»

«Это круто, я надеюсь, что у собаки и ее единорога будет отличная жизнь!»

Закончилась история вполне позитивно: новые хозяева забрали пса из приюта вместе с игрушкой.

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