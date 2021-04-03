Как обозреватель украинской национальности пытается готовить еврейскую кухню

Гефилте фиш Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Муж попросил гефилте фиш и прислал рецепт: "Вкус Израиля. Целого карпа отварить с двумя большими морковками и двумя луковицами".

О, це дiло! Мне как раз врач сказал готовить только из вареного мяса и рыбы, молодцы, евреи!

Сварила. Как всегда, по частям, засовывая в воду то голову, то хвост: целиком этот монстр не помещается у меня даже в вок, а брать маленького карпа я не могу по психологическим причинам (жаба давит).

Буквально, стою у аквариума с мастодонами, умом все понимаю, и все равно слышу собственный дрожащий голос: "Сааамого большого!"

Визмешь в руки - маешь вещь потому что, а шо там ийсть в том мелком...

Дальше читаю: «Перемолоть вареные рыбу и лук, а также 2 жареные луковицы и 2 крутых яйца».

Ого! Да это кулинария другой планеты! ВАРЕНЫЙ ЛУК и ЖАРЕНЫЙ ЛУК в мясорубку, а сырого нет!

Ну, ок.

В фарш 2 сырых яйца, соль-белый перец-сахар, ложками, я все отмеряю...

И понимаю, что в миске у меня почти смузи. Карп вареный - он сам по себе полужидкий, на четверть из жира, и я все это рачительно собрала.

Вареный лук тоже жидкий: после мясорубки как кисель. Жареный - соответственно. Да еще 2 сырых яйца сверху!

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Что делать-то?

"Всыпать 3/4 стакана муки из мацы".

Естественно, в синагогу я не ездила, хватило позора, когда я покупала там в подарок менору, не знала, как правильно называется этот предмет культа и просила дать «подсвечник».

Всыпала обычной муки. Не помогло.

Всыпала еще. Да ёлки, волшебная та маца, что ли? Может, у нее впитывающие свойства другие?

Кончилась мука в доме. Послала ребенка в магазин...

В общем, три раза по три четверти стакана, и это только-только. Может, в Израиле карпы как раз маленькие?

Сформированные котлеты надо варить в рыбном бульоне, да-да, ВАРЕНОЕ - ВАРИТЬ, дважды варить, авторы рецепта точно инопланетяне!

Как выглядит обваленная в муке вареная котлета, я даже показывать не буду – а обвалять пришлось, потому что необваленная просто развалилась.

Собрала волю в кулак, достала пароварку, приготовила более гуманным способом и подала с ломтикам вареной моркови.

Муж ковырнул вилкой, попробовал... и завыл:

- Ууу, евреи... Умеют же! Это… охрененно!