Леонид Кравчук публично оскорбил Белоруссию

Представитель Украины назвал соседнюю республику холуем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Украины Леонид Кравчук, бывший член ЦК КПСС, который сейчас представляет Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в последнее время отметился рядом резонансных заявлений, каждое из которых тянет на масштабный международный скандал. Вот и в эфире телеканала «Украина» он намедни умудрился оскорбить страну-соседа Незалежной. И речь не о России. К истерическим обвинениям Москвы из Киева давно уже привыкли, и обращают внимания на них не больше, чем слон на обвинительный лай Моськи. Речь о Белоруссии.

- Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия. И это очевидно, - объяснил страноведческую диспозицию Леонид Макарович в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Очевидно, правда, в данном случае совсем другое.

Россия не объявляла Украину своим врагом. Наоборот, это из Киева не перестают доноситься поставленные на поток крики о том, что наша страна является врагом Незалежной. Причем, таким врагом, что в Киеве ставят вопрос о необходимости полного уничтожения Российской Федерации. Как говорится, вашему бы теляти нашего волка, да… Что уж там говорить, если нынешний президент Украины Зеленский в новой Стратегии объявил Россию военным противником. Правда, по примеру своего предшественника Петра Порошенко, войну Москве все же объявлять не стал.

Впрочем, ладно. Пусть Россия враг – тут Кравчук Америку, что называется, не открыл. Но вот насчет Белоруссии, как бы это помягче, Леонид Макарович явно погорячился. Ведь украинская армия ездит на белорусских грузовиках МАЗ, Киев покупает у Минска топливо и прочие ГСМ. Да и в целом Белоруссия относилась к Украине, даже нынешней радикально националистической весьма по-союзнически. А в ответ получила такое оскорбление – целую страну назвали холуем.

Только вот Белоруссия не холуй, а член общего с Россией Союзного государства, 25-летие которого отмечали на днях. Такой же равноправный член этого союза, как и Россия. Холуя ведь не спрашивают, у него не интересуются его мнением, с ним не договариваются. А отношения России и Белоруссии именно такие.

Что же касается холуя, то, раз уж выше не обошлось без упоминания басни, впору еще раз обратиться к дедушке Крылову:

«Чем кумушек считать трудиться,

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

Леониду Макаровичу пора бы посмотреть на Украину – как в зеркало всмотреться. Потому что если есть среди названных ими государств носитель непочетного титула холуй – то это как раз нынешняя Украина. Жалкая и жадная, растерзанная, умоляющая господина из Вашингтона позвонить и безмерно радующаяся этому звонку, готовая не просто внимать, а мгновенно выполнять любую донесшую оттуда команду, на лету улавливающая даже мысленный посыл с другого берега Атлантики. Собственно говоря, и врагом России ставшая по желанию хозяина, предварительно согласившаяся быть той самой Америки холуем.

Как там в холуях, Леонид Макарович? Может, расскажете?

И, кстати, думаю, надо ждать ответ из Минска. Александр Григорьевич очень чувствителен к оскорблениям.