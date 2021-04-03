Тренер бойцов ММА и безработный: кто такие Игор Юкич и Илия Арачич, помощники нового наставника ЦСКА

Ивицу Олича 4 апреля в матче «Тамбов» - ЦСКА ждет дебют собственной тренерской карьеры. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ивицу Олича 4 апреля в матче «Тамбов» - ЦСКА ждет дебют собственной тренерской карьеры. Но когда экс-нападающего ЦСКА пригласили главным тренером в армейский клуб, сразу же возник вопрос: а кого он возьмет себе в помощники? Кто будет помогать неопытному специалисту? На кого будет опираться? Все-таки экс-форвард никогда не работал в клубах, а в сборной Хорватии у Ивицы была своеобразная роль посредника между тренерским штабом и игроками.

В ней он зарекомендовал себя с наилучшей стороны, и никто не сомневается, что Олич – отличный мотиватор, способный находить общий язык с командой. Вместе с тем, Ивице Оличу нужны специалисты с опытом, которые могут подправить каждодневный тренировочный процесс, рассчитать нагрузки, проводить анализ соперников и своей команды… И вот за два дня до дебютного матча с «Тамбовом» ЦСКА объявил имена помощников Ивицы Олича.

ИГОР ЮКИЧ: ДРУЖАТ 20 ЛЕТ, ПРИЕЗЖАЛ К ОЛИЧУ В МОСКВУ, КОГДА ТОТ ИГРАЛ В ЦСКА, ТРЕНИРУЕТ БОЙЦОВ ММА

Первым делом Олич позвал Игора Юкича, тренера по физической подготовке. Они знакомы уже 20 лет, а сотрудничество началось в «Динамо» Загреб. Там Юкич стал для Ивицы не только тренером, но и другом, помогал молодому нападающему справляться с психологическим давлением, поддерживал его в трудные времена.

Не бросил Юкич форварда и тогда, когда от перешел в ЦСКА. Примерно раз в два месяца тренер приезжал в Москву, чтобы отслеживать физическое состояние молодого игрока, занимался с ним и оставлял рекомендации. Более того, перед каждым сезоном Олич перед тем как поехать на сборы с клубом, сначала приводил себя в форму перед отпуском, занимаясь с Юкичем. Судя по тому, что Ивица всегда был хорошей форме, занятия помогали.

На самом деле это распространенная практика среди больших футболистов. У каждого из них есть свой физиотерапевт и тренер по физподготовке со своими методиками. Например, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука тоже привозил в Москву из Хорватии собственного физиотерапевта. А многие возрастные игроки занимаются дополнительно, чтобы продлить свою карьеру.

Юкич – спец в этом. В Хорватии он знаменит. Он работал с национальной сборной, с отдельными игроками, и не только в футболе. У него есть опыт сотрудничества с баскетболистами, и даже бойцами ММА. Для ЦСКА это хорошее приобретение. А Олич получает близкого друга в своем штабе.

ИЛИЯ АРАЧИЧ: УЖЕ ТРИ ГОДА БЕЗ РАБОТЫ, ТРЕНИРОВАЛ ЮНОШЕСКИЕ КОМАНДЫ В ГЕРМАНИИ

У Илия Арачича – далеко не такой звездный статус. Ему 50 лет, и он был довольно известным в прошлом хорватским футболистом. Играл в немецких клубах, самым известным из которых были «Герта» и «Арминия». Тренерское образование Арачич тоже получал в Германии, а потом работал с юношескими составами «Аугсбурга» и «Штутгарта».

Карьера же во взрослых командах у тренера не заладилась. Он вроде бы неплохо зарекомендовал себя в «Иертиссене» из региональной немецкой лиги «Бавария». Оттуда его в 2018 году позвали помощником главного тренера в «Штутгарт», но там весь тренерский штаб очень быстро отправили в отставку, и с тех пор записей в послужном списке Арачича не прибавилось. В общем, не очевидное пополнение.

Кроме того, в тренерском штабе Олича есть немало других специалистов, оставшихся ему в наследство. Это и Василий Березуцкий, и тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и многие другие. И за короткое время хорвату надо успеть сработаться со всеми.