Советы миллиардеров: как разбогатеть, даже если у вас нет богатых родителей

Советов о том, как зарабатывать кучу денег, - море. Но доверять стоит лишь тем, которые дают действительно богатые люди. Фото: Shutterstock

Советов о том, как зарабатывать кучу денег, - море. Но доверять стоит лишь тем, которые дают действительно богатые люди. «Комсомолка» собрала высказывания самых известных миллиардеров. Возможно, эти правила помогут прибавить еще один нолик к вашим доходам или удвоить капитал.

Правило № 1

Делайте то, что вас вдохновляет

Ни один поистине известный проект не стал таковым только из-за того, что создатель хотел заработать много денег. Как правило, цель была куда более амбициозной. Как у того же Илона Маска, который хочет заселить Марс, а в этом году вырывался на первое место в списке долларовых миллиардеров. Или у Марка Цукерберга, который строил Facebook, чтобы объединить всех людей на планете. Или у Стива Джобса, который хотел создать не просто телефон, а продукт, о котором люди будут мечтать.

Бернар Арно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Деньги - это лишь следствие. Я всегда говорю команде: не беспокойтесь о прибыльности. Если вы делаете свою работу хорошо, прибыль придет, - объясняет другой миллиардер, владелец холдинга Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно.

Правило № 2

Упорно работайте и не отвлекайтесь

Тот же Илон Маск - трудоголик. Как и большинство его коллег по списку Forbes, создавших свое состояние с нуля. Создатель Tesla работает по 80-100 часов в неделю. Но если соблюдается правило №1, от процесса работы получаешь удовольствие. Главное - не отвлекаться.

Стивен Кинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если вы хотите быть писателем, то у вас в кабинете не должно быть телефона и уж точно не должно быть ни телевизора, ни дурацких отвлекающих видеоигр. Если есть окно, завесьте его шторой или спустите жалюзи, - говорит Стивен Кинг, автор 70 книг и обладатель состояния в $400 млн.

Правило № 3

Окружите себя правильными людьми

В идеале близкие люди должны тянуть вас вверх, а не вниз. Если вы живете в депрессивном месте, где все только и думают о выпивке, вряд ли вы сможете стать там богатым (если только не будете продавать им алкоголь). Для развития нужно выбирать те места, где для этого созданы условия и есть люди, которые имеют одинаковые с вами ценности.

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Окружите себя людьми, которые бросают вам вызов, учат вас и мотивируют вас быть лучшими, - говорит создатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.

Правило № 4

Пробуйте и экспериментируйте

Некоторые люди стали сказочно богаты только потому, что рискнули и попробовали что-то абсолютно новое. Кто-то не побоялся и пять лет назад купил биткоины. Кто-то в один момент решил вести блог на YouTube, хотя все крутили у виска и говорили, что на этом невозможно заработать. А кто-то стал выкладывать свои нехитрые советы в Instagram и через пару лет набрал миллион подписчиков.

Сергей Брин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее, - уверен Сергей Брин, миллиардер и основатель глобального поисковика Google.

Перед тем как пробовать что-то новое, об этом нужно каким-то образом узнать. Отсюда еще один вывод - богатые люди всегда чему-то учатся и тратят на самообразование много времени.

- Если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, сколько знал с утра – значит, что-то ты делаешь неправильно… - считает Уоррен Баффет.

Правило № 5

Откладывайте деньги. Всегда!

Это еще можно назвать правилом Скруджа Макдака (главного героя культового мультфильма «Утиные истории»). Богатые люди стараются откладывать деньги в разные финансовые инструменты и не хранить все в одном месте (даже если это их собственный бизнес). Даже если что-то случится с их основной компанией, они не пойдут по миру с протянутой рукой.

Уоррен Баффет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Старайтесь откладывать по 10-20% своего постоянного дохода и половину сверхдоходов. Инвестируйте в акции, недвижимость или собственное образование. Сэкономленный доллар – это заработанный доллар, - считает Уоррен Баффет.

КСТАТИ

Не в деньгах счастье

Этот стереотип надежно засел в сознании многих советских людей. Но, к сожалению, с неправильным подтекстом. Мол, нет смысла стремиться стать богачом, потому что большой капитал не сделает вас счастливым. На самом деле все совсем не так. Смысл фразы заключался лишь в том, что деньги не могут стать единственной основной для счастья. Для этого нужны и другие составляющие.

- Будь ты трижды миллиардером… Дело в том, что вы все равно придете к выводу, что самое главное – это ваше здоровье. Не забывайте, что все, ради чего вы живете, – рядом с вами. И это ваша семья, близкие друзья и любимый человек. Какой смысл в богатстве, если вы его делите только сами с собой, - говорит Уоррен Баффет.

По его словам, работать до потери сознания, чтобы заработать лишний миллион, отказывая себе в общении с любимыми людьми или отдыхом, ошибочно. Нужно соблюдать определенный баланс. И у большинства богатых людей это получается.

- Только 20% небогатых людей занимаются физическими упражнениями или делают зарядку. А среди людей с доходом выше среднего таких оказалось более 70%. Любителями вредной еды, фастфуда и ночных перекусов оказались практически 100% бедных и меньше 50% богатых, - пишет Джон Грэшема в книге «Правила богатства».

По его словам, богатые лидируют и в других привычках, куда более полезных. Стараются читать каждый день, ведут списки дел и заполняют планировщики, а также занимаются самообразованием. Так поступают более 80% обеспеченных людей и лишь 8% бедных. Но самое главное различие - в психологии.

- Богатые всегда мечтают и думают о будущем, в то время как бедные частенько любят вспоминать о прошедших временах и не хотят даже представлять свою дальнейшую жизнь, уповая на то, что лучше уже быть не может. Одни ссылаются на возраст, другие – на упущенные возможности. Запомните, никогда не поздно менять свою жизнь, независимо от возраста, - констатирует Джон Грэшем.

УМНЫЕ МЫСЛИ

10 советов от финансового гуру Бодо Шефера

Это автор известных книг «Путь к финансовой независимости», «Мани, или Азбука денег», «Законы победителей».

- Богатство - это не сколько вы потратили в казино, ресторане, на курорте или в магазине. Богатство – это то, что вы отложили и сберегли.

- Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от вашего капитала без необходимости работать: деньги работают на вас.

- Вам не платят столько, сколько вы стоите? Если вы работаете за эти деньги - значит, столько вы стоите. Если что-то не устраивает - меняйте работу, образ жизни, меняйте себя.

- Лучше идти к цели со скоростью черепахи, чем со скоростью света придумывать оправдания, почему ты стоишь на месте.

- Половинное усилие дает не половину результата, а нулевой результат.

- Думайте о своем здоровье. Богатство без здоровья не принесет радость.

- Постоянно представляйте себе, что за вашей работой наблюдает миллиардер, который в эту минуту решает вопрос, не сделать ли вас партнером в своей фирме.

- Многие планируют свой отпуск куда более тщательно, чем собственную жизнь. Но здесь есть всего две возможности: либо вы сами планируете свою жизнь, либо предоставляете это право другим.

- Люди постоянно находят оправдания: мол, у меня большие кредиты и двое маленьких детей, еле свожу концы с концами, а вы предлагаете работать еще больше. Но это отговорки. Чтобы стать богатым, нужно поменять отношение к жизни. Видеть не проблемы, а мотивацию и возможности.

- Есть только один способ предсказать будущее: дать обещание и сдержать его! Чем больше цель, тем больше сил мы получаем и больше действий предпринимаем. Только амбициозные цели заставляют нас думать и находить неожиданные решения. Мы начинаем думать: каким человеком я должен стать, чтобы достигнуть этой цели? И находим ответы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клад в хрущевке: как разбогатеть на старых и ненужных вещах

Современные кладоискатели находят ценности в расселенных квартирах буквально за плинтусом (подробности)

Испытано на себе: Как я пыталась стать биткоиновым миллионером

Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске пополнила стройные ряды обладателей криптовалюты (подробности)