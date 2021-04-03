Изоляция закончилась: вырос спрос на женское белье, парфюмерию и будильники

Покупки россиян свидетельствуют о возвращении к обычной жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Солнечные очки, ботинки, верхняя одежда и платья — товары, спрос на которые больше всего увеличился по итогам этого марта в сравнении с тем же месяцем прошлого года (более чем на 40%). На солнечные очки — аж на 87%.

Еще резко возросли закупки женского белья (плюс 34%), сумочек (плюс 36%), электронных книг (плюс 30%), парфюмерии и косметики (плюс 27%). Список ставших особо популярными этой весной товаров завершают будильники (плюс 25%).

Таковы результаты очередного исследования аналитиков сравнения цен и товаров price.ru. По мнению экспертов сервиса, именно такие закупки связаны с массовым выходом россиян на работу и снятием многих ограничений. В марте прошлого года, по понятным причинам, спроса на новые платья и ботинки не было. Да и косметика с парфюмерией не особо нужны на самоизоляции, можно и сэкономить. Сейчас же жизнь возвращается в обычное русло, весна берет свое. Вот и солнечные очки снова понадобились. А также электронные книги и аудиокниги, которые многие используют в транспорте по дороге на работу.

-Одновременно мы отмечаем снижение спроса на гречку - на 83%, туалетную бумагу – на 61% год к году. Снизился интерес к имбирю – на 65%, лимонам – на 37%. Но вырос спрос на витамины – на 30%, БАДы – на 26%, видимо, теперь их предпочитают больше, – добавляет генеральный директор Price.ru Елена Суховей.

Естественно — кто ж теперь гречку и туалетную бумагу будет покупать в таких оптовых количествах…

Несколько изменился характер спроса на товары, связанные со здоровьем. На защитные маски в сравнением с прошлым годом он упал на 60%, на санитайзеры - на 93%, термометры - на 37%, пульсоксиметры — на 22%. Что тоже понятно: у всех уже это есть в нужном количестве. Зато увеличились закупки воздухоочистителей (+36%) и ионизаторов (+38%).

Также больше стали покупать фенов (+36%), эпиляторов (+24%), кофемашин (+36%) и электрочайников (+19%). Это, как считают аналитики, тоже объясняется завершением общероссийского режима удаленки. Опять возникла необходимость быстро наводить красоту и приводить себя в чувство по утрам. А также гонять чаи и кофе на рабочем месте.

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