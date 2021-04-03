Сломанная клюшка и мрачный Дмитрий Хрусталев: московский ЦСКА обыграл питерский СКА в матче Кубка Гагарина

Матч обманул ожидания специалистов. Много голов не ждали, но уже в первом периоде армейцы Москвы, к радости заполненных на законные три четверти трибун, забросили две шайбы. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Митя! Митя! Фото! - болельщики ЦСКА на своей домашней арене заметили ведущего «Вечернего Урганта» и, подтягиваясь к VIP-трибуне, фотографировались, жали актеру руки, улыбались, ожидая веселых шуток и приколов. Дмитрий, как и полагается воспитанной звезде, никому в знаках внимания не отказывал. Но во время игры сидел мрачный, переживал за питерских.

ЦСКА как-то изначально «назначили» фаворитом сезона, и до полуфинала Кубка Гагарина (он же финал Западной конференции) армейцам вроде как полагалось дойти без проблем. Но сначала упорно вцепился в лед клюшками московский «Спартак». ЦСКА прошел заклятых друзей в четырех матчах, но в каждом из них шел лютый бой. А ярославский «Локомотив» и вовсе едва не выбил действующих обладателей Кубка Гагарина. Серия продолжалась семь матчей, и шла на равных. Команда Игоря Никитина победила, но потеряла много сил, что, конечно, давало некоторое преимущество СКА.

Питерцы под руководством Валерия Брагина неожиданно легко прошли московское «Динамо» в пяти матчах и имели больше времени на отдых и подготовку к новой серии.

Матч обманул ожидания специалистов. Много голов не ждали, но уже в первом периоде армейцы Москвы, к радости заполненных на законные три четверти трибун, забросили две шайбы. Сначала защитника СКА подвела сломанная клюшка, и Иван Телегин реализовал момент. А через несколько игровых секунд Антон Слепышев воспользовался провалом в обороне гостей.

Такое преимущество нынешний ЦСКА разбазарить не мог, и уверенно довел игру до победы. Третью шайбу в заключительном периоде забросил Максим Шалунов - 3:0.

Армейцев изначально «назначили» фаворитами сезона. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Впрочем, питерцы бились даже в отчаянной для себя ситуации. Игроки то и дело ввязывались в драки, бились один на один, по двое, целыми пятерками. Это зрелище, конечно, жутковатое, но нервы бередит, и, конечно, является конкурентным преимуществом хоккея. В футболе после такого до конца матча удаляют. А тут ничего. Вроде как понимаешь, что после такого удара обычный человек бы не поднялся, но хоккейная амуниция надежно защищает хулиганов.

Дмитрий Хрусталев, который был гостем медиа-клуба «Бесценная лига», ушел где-то после третьей шайбы не в лучшем настроении. Что, впрочем, не помешано ему еще и еще фотографироваться с болельщиками. Впрочем, и расстраиваться питерским болельщикам не стоит. Впереди второй матч в Москве (4 апреля, 17.00), а 6 и 8 апреля серия переедет на Неву (оба матча в 19.30).