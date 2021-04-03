Житель Бразилии не успел забрать свой лотерейный выигрыш в 28,5 млн долларов

Огромная сумма пополнила Фонд финансирования высшего образования Фото: Shutterstock

Рекордный выигрыш в лотерее государственного банка Бразилии Caixa Economica Federal в размере $28,5 миллиона так и не был получен победителем. Согласно бразильским законам, вся сумма будет передана в Фонд финансирования высшего образования страны.

Известно, что в новогоднем розыгрыше лотереи банка оказалось два победителя. В соответствии с правилами лотереи сумма джек-пота была разделена между ними поровну. Каждая из частей приза составила $28,5 миллиона, передает телеканал Globo.

Один из счастливчиков, проживающий в городе Аракажу (столице штата Сержипи) обратился к организаторам лотереи вскоре после розыгрыша. Второй победитель так и не объявился.

По правилам у победителя лотереи есть ровно 90 дней, чтобы предъявить свои права на приз и этот срок окончился 1 апреля. Единственное, что известно о победителе-неудачнике – выигрышный билет был приобретен в городе Сан-Паулу.

Жители Бразилии в соцсетях предположили, что человек, выигравший баснословную сумму, не смог обратиться в банк, поскольку стал жертвой коронавируса.

Впрочем, это всего лишь гипотеза – лотерейный билет мог быть просто потерян. К слову, это далеко не первый случай в Бразилии, когда выигрыш остается невостребованным – за последние пять лет Фонд финансирования высшего образования таким образом получил более $280 миллионов.

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