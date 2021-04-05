Что готовит российская индустрия оптики к первому заграничному «Иннопрому» в Узбекистане

Сергей Дмитроченко

Принадлежащий Ростеху оптико-электронный холдинг «Швабе» анонсировал масштабные проекты в экологии и мобильной медицине, готовящиеся к реализации на территории Узбекистана в 2021 году. Соответствующие соглашения подпишут на площадке «Иннопрома-2021» в Ташкенте. О предстоящем мероприятии и ближайших планах компании в Средней Азии мы поговорили с заместителем генерального директора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергеем Дмитроченко.

– В этом году промышленная выставка «Иннопром» впервые проходит за пределами России. Принимает участников Узбекистан – страна-партнер этого года и один из ключевых игроков на рынке Центральной Азии. В этой связи какие ожидания есть у холдинга от предстоящего мероприятия?

– Начнем с того, что с Узбекистаном нас уже связывает партнерское взаимодействие, результатом которого стала реализация нескольких проектов. Так, в 2019 году в Джизакской области республики мы создали опытное производство для выпуска пилотной партии автоматизированных высокоэффективных систем водоподготовки нашего московского предприятия, что позволит в перспективе избавиться от нехватки питьевой воды в регионе.

Проект был инициирован в ходе визита делегации Ростеха в Узбекистан и поддержан руководством республики. Это очень важная инициатива, особенно в свете того, что глобальное изменение климата ставит перед Узбекистаном и среднеазиатскими странами вопрос дефицита питьевой воды. Наши технологии водоочистки универсальны: использовать их можно как в промышленности, так и в жилом секторе. Сегодня они привлекают большое внимание не только в Средней Азии, но и в других странах мира, в частности в Африке и на Ближнем Востоке.

Сейчас нашим партнером является узбекская компания ООО «УзЭколос», вместе с которой в одной из школ Бухарской области в рамках пилотного проекта мы модернизировали систему водоснабжения и водоотведения. На этом объекте установлено и сейчас функционирует оборудование «Швабе». Далее вместе с нашим партнером планируется организация совместного серийного производства оборудования для водоподготовки на производственной площадке в Узбекистане и реализация комплексных проектов по обеспечению населения республики водой питьевого качества, с которой большой дефицит.

Второй важный момент этого сотрудничества – медицина. Вот уже несколько лет наш холдинг экспортирует на территорию Узбекистана, в том числе в его перинатальные центры, медицинское оборудование, преимущественно неонатальное для выхаживания новорожденных, а также наркозно-дыхательные аппараты, необходимые в реанимации и интенсивной терапии взрослых и детей от года.

– Как в целом «Швабе» оценивает свое присутствие на рынке Центральноазиатского региона? Есть ли планы по расширению присутствия вашего бренда здесь? И какой плюс в этом может дать «Иннопром»?

– Мы дорожим нашими дружественными и деловыми отношениями с руководством, промышленным и коммерческим секторами Республики Узбекистан, и, безусловно, намерены развивать это плодотворное взаимодействие, расширяя присутствие нашего бренда.

В этой связи для нас одной из ключевых сделок «Иннопрома-2021» будет подписание соглашения с компанией-интегратором проектов по водоснабжению и водоотведению в Узбекистане с локализацией на территории республики производства продукции под эти задачи. Цель кооперации – не только проекты, касающиеся чистой воды, но и общая работа в реализации крупных инфраструктурных инициатив, направленных в целом на повышение уровня жизни всех слоев населения. В частности, мы готовы участвовать в развитии ЖКХ, энергохозяйства и энергосбережения, а также работать в части концепции «Умного города», в том числе развивать интеллектуальную транспортную систему.

И, хочу подчеркнуть, мы здесь не только производители и поставщики, мы – интегратор, чей главный интерес находится в плоскости комплексных проектов, где наши решения и технологии при необходимости подстраиваются под запрос региона.

Если говорить о роли «Иннопрома», то, безусловно, одна из самых масштабных промышленных экспозиций обеспечит благоприятную почву как для развития экспорта, так и для привлечения в регион инвестиций для создания совместных предприятий с ключевыми игроками на рынке республики, местного бизнеса.

Мы понимаем, что активно развивающемуся государству не интересны просто поставки оборудования, и в этом ключе мы предлагаем нашим местным партнерам создание производств оборудования, решений, продуктовых направлений, где мы имеем компетенции и которые востребованы на рынках региона.

– Каким проектам холдинг в этом году отводит центральное место в экспозиции?

– Премьерой этого «Иннопрома» в нашей экспозиции станет презентация первых полностью функциональных образцов спецавтотранспорта медицинского назначения, которые «Швабе» на правах официального дилера будет поставлять по РФ и в страны СНГ. Здесь имеются в виду автомобили скорой помощи, санитарный автотранспорт, передвижные фельдшерско-акушерские пункты, лечебно-диагностические и -профилактические комплексы, ТС для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Это абсолютно новый проект, реализуемый в рамках соглашения с компанией «Промышленные технологии» и построенный на транспортной базе «Лада» с оснащением медизделиями, в том числе производства предприятий «Швабе». Мы планируем локализовать на наших предприятиях большинство медицинского оборудования для подобного транспорта.

По нашим расчетам, оснащение такими медицинскими автомобилями своих служб позволит региону сэкономить до 40% бюджетных средств. При этом дополнительная экономия достигается за счет низких расходов на ГСМ – всего 9 л/100 км, сниженных расходов на ТО и ремонт, которые обеспечивает надежная агрегатная база.

Также в числе плюсов – организация сервисного обслуживания поставляемых ТС на базе уже действующей сервисной сети в Узбекистане и возможность локализации производства транспорта различного назначения на базе шасси местных республиканских автомобилей.

Мы планируем предложить именно такую форму сотрудничества – обеспечение потребности с локализацией производства и создание сервисной поддержки на месте.

Наряду с этим, мы представим ряд отдельного производимого нашими предприятиями оборудования для применения в разных сферах – безопасность, медицина, фототехника, решения для городского хозяйства, транспортной инфраструктуры и многое другое.

Так, например, для применения в сфере безопасности мы покажем сканирующий обнаружитель средств наблюдения «Сосна». Этот оптико-электронный комплекс предназначен для поиска и фиксации оптических и оптико-электронных устройств, ведущих встречное наблюдение или прицеливание.

– Какие еще новинки планируется привезти в Узбекистан?

– Впервые участники выставки также смогут оценить новый дизайн знаменитых фотообъективов «Рубинар», которые подходят для астрономической съемки, и полупрофессиональный телескоп «Астро-Апо 123/6» на базе объектива-апохромата.

Холдинг «Швабе» исторически является производителем медицинского оборудования, а в последние годы еще и интегратором комплексных медицинских решений и проектов.

Мы покажем новинку 2021 года – это СИПАП-аппарат, который предотвращает смыкание дыхательных путей во сне – с его помощью врачи лечат различные нарушения, связанные с остановкой дыхания во время сна.

На нашем стенде можно ознакомиться с автоматизированным лазерным хирургическим комплексом АЛХК-01-«Зенит», предназначенным для лечения различных гинекологических заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях, а также с инфракрасной системой измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом, производство которой реализовано при поддержке Фонда развития промышленности, и другим российским оборудованием.

Надо сказать, что во время пандемии коронавируса именно ИК-система IR236 стала одним из ключевых изделий в оперативных поставках по России – в учреждения самого разного профиля, включая федеральные органы исполнительной власти и их подразделения.

– Как известно, холдинг внес значительный вклад в общее дело по сдерживанию коронавируса в России. Этот «Иннопром» станет первым в постковидный период. Увидим ли мы в вашей экспозиции результаты работы команды холдинга, проделанной во время пандемии с целью сдерживания распространения новой инфекции в стране?

– Да, действительно, это важная тема. За 2020-й год в максимально сжатые сроки была проделана огромная работа по освоению производства продукции, необходимой для сдерживания новой инфекции в стране и лечения пациентов с диагностированным COVID-19, а также по организации ее оперативных поставок. Их основной объем реализован в рамках мартовского распоряжения Правительства России, где «Швабе» установлен единственным исполнителем поставок в федеральные органы исполнительной власти трех групп изделий – теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха. Всего с марта заказчики получили более 3 тыс. тепловизоров, около 17 тыс. обеззараживателей и свыше 110 тыс. бесконтактных термометров. Во многом эти показатели достигнуты нашей дочерней структурой «Швабе – Москва», отвечающей за продажи и сервисное обслуживание «гражданки». Некоторые образцы этой продукции, конечно, можно увидеть на «Иннопроме» в Ташкенте.

Тему борьбы с коронавирусом и ее результаты планируется детально рассмотреть в ходе профильного круглого стола в рамках деловой программы выставки.

Могу сказать, что пандемия коронавируса в очередной раз подтвердила то, насколько важна тесная связка производителя и врачебного сообщества, которую мы стараемся постоянно усиливать в своей работе и которая крайне важна в условиях оперативного внедрения новой медтехники в клиническую практику. Такая кооперация не только работает на эффективность процесса разработки медоборудования, но и обеспечивает готовность действующих врачей к его использованию в реальных условиях.