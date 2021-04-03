Как нам реагировать на войска НАТО у российских границ

Уже почти 30 лет войска НАТО настырно придвигаются к нашим госграницам, а ее группировки распухают. Фото: EPA/TASS

Вы, наверняка, тоже давно заметили вот эту странную закономерность в реагировании России на внешние военные угрозы. Уже почти 30 лет войска НАТО настырно придвигаются к нашим госграницам, а ее группировки распухают. Ну и как реагировала Москва? Она «выражала обеспокоенность». Корабли США и других стран НАТО, сменяя друг друга, безвылазно пасутся у наших морских кордонов в Черном море. И что? Опять обеспокоенность.

Стратегические бомбардировщики США упражнялись в прицеливании к Крыму. Снова «обеспокоенность». Ну, может быть, еще «это не может не вызывать тревогу». Киев получил оружие от американцев и вместе с ними (не скрывая этого) готовится к войне против России.

И что мы слышим из Москвы? Мы слышим, что это «опасная игра», которая «не может не вызывать обеспокоенности». С той стороны нашей границы – близкий рев танковых и самолетных двигателей, грохот артиллерийских орудий, новые батальоны и полки, учения с прицелом на Россию, штабные планы захвата Крыма и Калининградской области и еще десятки признаков военных приготовлений.

С той стороны – разогретое «боевое железо» армий НАТО, с этой – та же словесная «обеспокоенность».

Нас приучают жить в постоянной тревоге, - в такой же, как это было с гражданами СССР перед вторжением орд Вермахта в 1941-м. Тем временем реальные и потенциальные враги наши все больше изощряются в провокациях, и все откровеннее подталкивают недругов наших (и своих союзников) к антироссийским выпадам. И что на это говорит Москва? Она опять говорит, что «все это не может не вызывать тревогу». Правда, иногда мы слышим бравые возгласы некоторых наших политиков, генералов, экспертов и аналитиков ура-патриотического толка, что «если что, то мы дадим супостату достойный отпор». Но это опять-таки только слова.

Хотя не секрет, что все же наша армия делает определенные перегруппировки сил на наиболее опасных направлениях – западном и южном. Там, где, вероятнее всего, может быстрее и сильнее всего «заискрить». Но мне тут и о другом думается: если США, их союзники и партнеры постоянно нагнетают «обеспокоенность» Москвы, то почему бы нам не делать аналогичные шаги, которые бы не меньше тревожили и Вашингтон, и НАТО? Эдакое «алаверды» военно-технического толка.

Вот США накачивают своим оружием украинскую армию. А что в такой ситуации мешает Москве таким же образом «позаботиться» о поставках своих вооружений в Иран или в Северную Корею, которых США считают опасными противниками? Как говорится, вы нам гвоздь в ботинок, и мы вам. Может, хватит уже Москве смиренно подчиняться приказу Вашингтона не дружить с Тегераном и Пхеньяном? 90-е годы давно минули, а в Кремле сидит не Ельцин.

Это при Борисе Николаевиче мы послушно отвернулись от иранцев и северокорейцев, а порой и вообще по отношению к ним вели себя предательски (то по требованию США разрывали уже подписанные контракты на поставки боевой техники, то, задрав штаны, бежали в стан тех, кто объявил Тегерану и Пхеньяну суровые экономические санкции).

В нынешней геополитической ситуации укрепление не только партнерских, но и союзнических отношений Москвы с Ираном и КНДР вызвало бы в Вашингтоне очень серьезное «беспокойство» (если не панику). И это вам совсем не дислокация российских войск у границ США. Впрочем, и здесь у нас есть возможность, как говорится, приставить русский штык к жирной заднице Америки. Эта идея давно уже мелькает в голове многих российских политиков и военных стратегов: если войска США уже «топчутся» у границ России и Белоруссии, то почему бы нам не устроить хотя бы парочку военных баз на Кубе и в Венесуэле? Разумеется, только с согласия их правительств. Опять слышу чьи-то панические возгласы: «Вы что, с ума сошли, хотите повторить карибский кризис 1962 года?».

Тот кризис, как известно, возник из-за ядерных американских ракет в Европе, а советских – на Кубе. Потому речь о наших межконтинентальных «Тополях», «Ярсах» или «Авангардах» не идет. Российские «Искандеры», «Калибры» или «Кинжалы» с обычными боеголовками могли бы успешно постоять на страже территориальной целостности и демократии Кубы и Венесуэлы. Да и наши стратегические бомбардировщики и дизельные подлодки могли бы посидеть там, упражняясь в нейтральном воздушном и морском пространстве.

Тут «обеспокоенность» Белого дома гарантировалась бы. Когда года полтора назад в Венесуэлу на пару недель прибыло всего лишь несколько десятков безоружных российских военных инструкторов, в Овальном кабинете, говорят, стало пахнуть валерьянкой из-за беспокойства его хозяина. Российские военные базы и объекты на Кубе и в Венесуэле – самый страшный сон политиков и военных США. Но такой ход Москвы наверняка бы вынудил Вашингтон искать компромисс с ней. А пока же США и другие страны НАТО продолжают обкладывать Россию своими военными базами и объектами. Ну а мы по-прежнему «выражаем обеспокоенность». А не будет ли поздно выражать ее, когда вражьи танки уже прорвут российскую границу?

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