Защитите родителей: как снизить риск заражения и тяжелых осложнений ковида у людей старше 60 лет, рассказал заслуженный врач России

В Москве растет количество заражений и госпитализаций пожилых людей Фото: Shutterstock

В России сегодня нет такого мощного всплеска заболеваемости ковидом, как во многих европейских странах, но уже появились тревожные звонки. Так, в Москве растет количество заражений и госпитализаций пожилых людей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Как уберечь представителей старшего поколения, что можно и чего нельзя делать при общении с ними родственникам, которые уже вакцинированы? Об этом kp.ru рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОВИДОМ

- Большинство исследований по всему миру показывает, что тяжесть заболевания COVID-19 ощутимо повышается с увеличением возраста пациентов, - говорит Михаил Юдович. - Например, Институт Роберта Коха в Германии и Центр по контролю за заболеваниями (CDC) в США регулярно информируют о новых случаях ковида и летальных исходов с разбивкой по возрастам. В этих сообщениях постоянно отмечается увеличение смертности у старших возрастных групп. В одном из последних информационных отчетов Институт Роберта Коха заявляет, что «риск тяжелых заболеваний неуклонно увеличивается, начиная с 50 лет и особенно после 65 лет». Эти данные служат основанием для требований самоизоляции и приоритетной вакцинации представителей старшего поколения.

МОЩНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- Безусловно, пожилым людям нужно как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса, во всех экономически развитых странах им отдается приоритет в этом вопросе, - продолжает эксперт.

В то же время уже признано, что и у вакцинированных пациентов случаются так называемые прорывные инфекции (то есть случаи заражения). «Это вполне ожидаемая часть любого процесса вакцинации. Дело в том, что ни одна из зарегистрированных на сегодня прививок не продемонстрировала 100-процентной эффективности в клинических испытаниях», - отмечает доктор Каган.

- Тем не менее, с середины декабря, когда началось массовое использование недавно разрешенных к применению вакцин, миллионы людей в мире и нашей стране уже полностью иммунизированы. И к настоящему моменту единицы из этих людей имели положительный тест на коронавирус, - поясняет врач. - Задокументированные до сих пор случаи болезни после получения двух введений вакцин являются, в основном, легкими. Что подтверждает: прививки действительно являются мощным оружием против тяжелых форм заболевания, госпитализации и смерти. Вакцины успешно реализуют свою первоочередную цель - обеспечивают «разрядку напряженности» путем профилактики тяжелых случаев заболевания.

Безусловно, пожилым людям нужно как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ ЗАРАЖАЮТСЯ ПРИВИТЫЕ

- Все вакцины-лидеры, которые сейчас используются в мире, были разработаны на основе первоначального варианта коронавируса. И, похоже, они немного менее эффективны против некоторых более новых версий этого вируса, - отмечает Михаил Каган. - Такие варианты SARS-CoV-2, к счастью, пока еще не сделали ни одну из нынешних вакцин устаревшей. Тем не менее, если вакцинированные люди проводят время с группами не привитых людей в местах, где процветает вирус, это все равно увеличивает их шанс заболеть. Большие дозы вируса могут преодолеть даже самую сильную иммунную защиту.

Вакцинация на самом деле похожа на одну из переменных в динамическом игровом поле: слой защиты подобен зонту, который в одних ситуациях может защищать лучше, чем в других, говорит Михаил Юдович. Удачливый путешественник может оставаться относительно сухим в мелкий моросящий дождь, но при ливне и ветре, разносящим в разные стороны тяжелые капли, человек может быть поражен. Так и вакцины при многих обстоятельствах по-прежнему лучше всего сочетаются с такими средствами защиты, как маски и дистанцирование - как резиновые сапоги и куртки могут защитить кого-то во время шторма.

«Пожилые люди с недостаточным иммунным ответом на вакцины (а также те, кто не может по тем или иным причинам быть вакцинирован), получат свою защиту от многих миллионов, у которых прививка действительно сработала. В толпе людей, держащих зонтики, даже те, кто с пустыми руками, останутся более сухими», - приводит показательный пример доктор Каган

«Я С ВАКЦИНОЙ И БЕЗ МАСКИ»

- Михаил Юдович, в зарубежных СМИ появились сообщения, что американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдали обновленные рекомендации. Мол, полностью вакцинированные от COVID-19 люди могут находиться друг с другом в помещениях без масок. А также они могут посещать невакцинированных людей, из чего некоторые делают вывод: прошедшие вакцинацию бабушки и дедушки смогут спокойно обнимать своих не привитых внуков. Вы поддерживаете такие рекомендации?

- Спустя почти год после того, как меры по социальному дистанцированию привели к изоляции миллиардов людей, по мере нарастания темпов вакцинации от коронавируса CDC действительно разрешил некоторые социальные послабления для вакцинированных. Это обусловлено тем, что при соблюдении указанных условий снижается вероятность тяжело заболеть даже для людей из группы риска.

Однако хочу напомнить: все еще существует угроза, что вакцинированные люди могут передать вирус не привитым. То есть могут представлять опасность для не иммунизированных лиц и особенно для тех, у кого высок риск серьезно заболеть COVID-19.

Поэтому вакцинированные граждане по-прежнему должны соблюдать меры предосторожности в отношении не привитых, подчеркивает врач. «Рекомендации CDC призваны объяснить вакцинированным людям, какие аспекты нормальной жизни можно возобновить уже сейчас. Тем не менее, эти рекомендации являются временными и могут измениться по мере появления новых данных. Например, рекомендации могут стать более либеральными, если по мере повышения массовости вакцинации число случаев заболевания продолжит снижаться. Но если будут распространяться новые варианты коронавируса, которые смогут повторно заражать даже переболевших людей, ограничения могут быть введены повторно», - отмечает доктор Каган.

Что касается взрослых привитых людей, то при посещении своих невакцинированных родителей, бабушек и дедушек, им, безусловно, нужно продолжать строго соблюдать санитарные меры. То есть использовать маски, применять антисептики. «Не забывайте о случаях прорывной инфекции (см. выше. - Ред.) и риске заразить своих близких», - напоминает врач. А лучше всего - убедите своих родителей скорее вакцинироваться.

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