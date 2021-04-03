Безработный сторонник «Нации ислама»: ФБР установила личность напавшего на Капитолий

ФБР США установила личность молодого человека, который попытался вчера прорваться в вашингтонский Капитолий. Фото: REUTERS

ФБР США установила личность молодого человека, который попытался вчера прорваться в вашингтонский Капитолий.

Злоумышленником оказался 25-летний Ной Грин, безработный житель штата Индиана. Попытавшийся прорваться на территорию Капитолия в своем автомобиле, он вышел из машины с ножом в руках, после чего был застрелен.

При попытке тарана заграждений он успел сбить двух сотрудников полиции, один полицейский погиб.

Грин утверждал, что власти пытаются контролировать его сознание и мозг и постоянно преследуют его. Уже установлено, что Грин был сторонником радикальной антисемитской группировки «Нация ислама».

25-летний Ной Грин был убит при задержании Фото: REUTERS

Два года назад молодой человек получил диплом бакалавра, закончив Университет Ньюпорта (штат Вирджиния).

За неделю предпринятой им атаки на парламентский комплекс он написал в соцсетях, что страдает от паранойи и пищевых отравлений, а также испытывает трудности из-за потери работы.

За два часа до нападения Грин опубликовал ссылки на видео с лидером «Нации ислама» Луисом Фарраханом, подписав одно из видео – «Власти США – враг №1 для чернокожих!».