Два месяца без интернета и вечеринок: пранкера Эдварда Била не стали арестовывать после аварии на Садовом кольце

Суд запретил блогеру садиться за руль и пользоваться телефоном Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

3 апреля в Тверском райсуде Москвы избирали меру пресечения Эдуарду Билу. В интернете его знают как пранкера, любителя громких розыгрышей и быстрых авто — Эдварда Била. 1 апреля он попал в аварию при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

Audi, которой управлял Бил, вылетел на встречную и столкнулся с четырьмя другими машинами. Водитель стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью — водительница одного из авто попала в реанимацию. Она до сих пор в тяжелом состоянии.

«МУЖА НЕ ОПРАВДЫВАЮ»

После аварии пранкера доставили в полицейский участок, а затем на двое суток определили в изолятор. Когда настало время определяться с мерой пресечения, следствие не стало настаивать ни на одном из видов ареста. Решили обойтись ограничительными мерами.

Отдельно от адвокатов в суд приехала супруга Била — Диана. Девушка вела себя скромно и растерянно. Из-под медицинской маски пробормотала в ответ на расспросы журналистов:

— Мужа не оправдаю. Хочу, чтобы все было по закону. Извините, сейчас мне надо идти, — сказала женщина и поспешила прижаться к юристам супруга.

Тверской районный суд постановил: два месяца Эдуарду Билу нельзя выходить из дома с восьми вечера до восьми утра. Своего рода комендантский час, который тем не менее можно нарушить, если разрешит следователь.

25-летний парень не может участвовать в массовых мероприятиях и контактировать с другими участниками дела. Садиться за руль также нельзя. Отдельный запрет касается интернета. Похоже, как минимум ближайшие два месяца подписчики блогера остались без нового контента. Билу запрещено выходить в интернет и вообще пользоваться телефоном. Исключение — только если заручиться одобрением следователя. Например, на звонки близким.

Audi, которой управлял Бил, вылетел на встречную и столкнулся с четырьмя другими машинами. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

РЕШЕНИЕ ЕЩЕ МОГУТ ОБЖАЛОВАТЬ

В клетку-аквариум в зале суда Эдуарда заводили в наручниках. Но уже после заседания отпустили. Ни Бил, ни его адвокаты не стали комментировать. Поспешили проследовать в черный внедорожник с тонированными окнами и уехать. Отметим, что у стороны защиты есть три дня, чтобы подать апелляцию и смягчить меру пресечения для Эдуарда.

Свою вину блогер не признает. Говорит, что он был за рулем в тот день. Хотя сразу после аварии перепрыгнул на пассажирское сиденье. Версия адвокатов и Эдварда — на дороге его подрезала другая иномарка. Уходя от столкновения, парень и вылетел на встречную полосу. В момент аварии блогер был трезв.

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