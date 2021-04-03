В Киеве после разговора Байдена с Зеленским готовятся к войне с Россией

Киев сконцентрировал в непосредственной близости от линии разграничения на Донбассе мощную военную группировку Фото: REUTERS

Представитель Незалежной в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, известный украинский блогер Алексей Арестович заявил накануне в эфире одного из телеканалов, что Украина вместе с НАТО готовится к войне с Россией за Крым, и на предстоящих в мае-июне совместных учениях будет отрабатываться именно этот сценарий.

- Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией, - разъяснил он аудитории. - Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает.

На слова Арестовича, который, по его собственному признанию, много врал своим читателям после 2014 года, исходя из «патриотических убеждений», можно было бы не обращать внимания, если бы не некоторые сопутствующие обстоятельства. Которые, конечно же, совпали совершенно случайным образом. Минобороны Украины объявило о проведении военных учений на границе с Крымом. Это раз. Киев призвал страны НАТО, граничащие с Украиной, повысить боеготовность своих вооруженных сил. Это два. Опять же, все то же МО Украины заявило, что получило со стороны США гарантии поддержки в случае военного конфликта с Россией. Сколько, уже три, да? И в пятницу же Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским, в котором американский президент заверил своего украинского коллегу в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».

При этом, как отмечают эксперты и наблюдатели, Киев сконцентрировал в непосредственной близости от линии разграничения на Донбассе чуть ли не самую мощную военную группировку с начала конфликта и продолжает перебрасывать военную технику на восток страны из других регионов. Понятно, что гонять туда-сюда военную технику эшелонами – дело очень затратное, и раз это делается, то не просто так, а явно с задачей применения.

Более того, явно с ведома военного руководства Украины части ВСУ на Донбассе активизировали обстрелы ЛДНР. За прошлую неделю было зафиксировано 24 случая нарушения перемирия украинской стороной в ДНР. Но только в пятницу 2 апреля количество обстрелов резко увеличилось. ДНР обстреляли 8 раз (зафиксировано 59 прилетов мин и снарядов), а ЛНР – 6 раз (46 прилетов). При этом украинская сторона стала использовать не только гранатометы, но и минометы калибром 120 миллиметров и гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра. И то, и другое запрещено к применению Минскими соглашениями. Были обстреляны сразу несколько населенных пунктов. Кроме того, украинская сторона стала вновь располагать военную технику в непосредственной близости от жилых зданий в контролируемых ею населенных пунктах.

Все это говорит о том, что в Киеве всерьез восприняли слова из Вашингтона о помощи, гарантиях, защите и так далее. И реально начали планировать военную кампанию против России.

Сладкие мечты, которые не имеют ничего общего с реальностью. НАТО воевать за Украину с Россией явно не будет. А что касается Вашингтона, то он готов биться с Москвой, но только до последнего украинца. Кто в это не верит, может спросить у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Благо и искать его особо не надо, поскольку Саакашвили пришлось бежать из своей страны.

А ведь в 2008-м Михаила Николозовича точно так же, а может, и еще более убедительно из того же Вашингтона убеждали в том, что помощь придет, стоит ему только начать, обещали защиту и давали гарантии в борьбе против России. Помните, как США мощно ударили тогда по России? Как мгновенно перебросили свои части в Грузию для борьбы с российской армией? Что, не помните? И я тоже. И никто не помнит. Вот как вспугнутой птицей летал по всей Европе президент Франции Николя Саркози, убеждая Москву не брать Тбилиси, это все помнят. А как морские котики высаживались в Батуми – никто. Уж не потому ли, что обещания остались пустыми словами, а «дураки остались в дураках».

Так что украинским политикам обязательно надо проконсультироваться у Саакашвили задолго до того, как предпринимать попытку лезть на Донбасс или в Крым. Миша плавал, Миша знает. И сразу присмотреть себе страну, где они потом будут харчеваться. И не только для себя, но и для Саакашвили тоже.