Семь главных причин, по которым вы можете лишиться купленной квартиры

Более 9% квартир, которые выставляются на продажу, покупать опасно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 9% квартир, которые выставляются на продажу, покупать опасно. В лучшем случае, сделка распадется на этапе регистрации. А в худшем - может быть оспорена позже, и вы по суду лишитесь купленного жилья.

Специалисты Dominfo.ru составили рейтинг причин, по которым такие квартиры чаще всего оказываются юридически грязными. Учитывались данные по запросам, которые получает сервис по проверке выставленной на продажу недвижимости перед ее покупкой. За 2020-2021 год было проверено 128 230 объектов недвижимости (квартиры на вторичном рынке, дома, земельные участки). Из них «грязными» оказались 11 925 (9,3%), то есть эти объекты продаются с нарушениями законодательства, либо есть подозрения, что «скелеты в шкафу» обнаружатся позже.

А вот основные причины.

1.Имеются ограничения: квартира в залоге или на нее наложен арест (46,3% юридически грязных квартир)

Как правило, это выясняется очень быстро — сделку с подобным жильем отказывается регистрировать Росреестр. До устранения нарушений.

Но поторопившийся покупатель все равно рискует. Право собственности на квартиру возникает именно после регистрации сделки в Росреестре, а не после подписания договора купли-продажи. Тем, что не все граждане знают этот нюанс, обычно и пользуются мошенники, предлагая передать им деньги именно при подписании договора.

Но даже если продавцы и не имели намерения вас обмануть, а просто сами неграмотные — проблемы обеспечены.

Право собственности на квартиру возникает именно после регистрации сделки в Росреестре, а не после подписания договора купли-продажи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2.За собственником-продавцом - большие судебные задолженности (18,1%)

Не всегда в таких случаях на квартиру накладывается арест. А для покупателя это чревато тем, что сделка впоследствии будет оспорена, а ему придется занять место в очереди за финансовым возмещением — после тех, у кого такие претензии к «нехорошему» продавцу возникли раньше.

3.Квартира, купленная на материнский капитал, продана без выделения доли детям (8,3%)

Такие сделки могут быть оспорены органами опеки. Точнее сказать, должны быть ими оспорены - в связи с нарушением родителями правил использования материнского капитала.

4.Продавец в стадии банкротства или уже банкрот (6,7%)

Да, надо не забывать, что граждане нынче тоже вправе объявлять себя банкротами. При этом некоторые, заявив о таком желании, параллельно пытаются распродать имущество. А это уже противозаконно.

Квартира, купленная на материнский капитал, возможно, была продана без выделения доли детям Фото: Михаил ФРОЛОВ

5.Наследственные споры (5,2%)

Жилье, которое было получено по наследству — особенно недавно — традиционно у нас считается крайне рискованной покупкой. Неожиданно могут возникнуть обделенные наследники, которые про смерть покойного наследодателя не знали и которые, соответственно, не могли заявить свои права вовремя (но закон их в таких случаях все равно защищает, поэтому сделка может быть оспорена даже через несколько лет).

6.Квартира покупалась в браке, а продается без согласия второго супруга (4,5%)

Даже если в собственниках жилья числится кто-то один, обязательно должно иметься нотариально заверенное согласие на его продажу второй половины. Но иногда продавцы про это «забывают». Классическая ситуация — люди уже давно друг с другом не живут, а иногда и вообще не разговаривают, но формально не разведены. А значит, по закону, квартира, приобретенная в неудавшемся браке, - их общее имущество. И ничто не может помешать второму супругу оспорить сделку, которая была совершена без его документально зафиксированного согласия.

7.Квартира, по которой идут или шли судебные споры (1,4%)

Есть вероятность, что очередной суд может вынести непредсказуемое решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советы миллиардеров: как разбогатеть, даже если у вас нет богатых родителей

Без мохнатой лапы, мошенничества и залоговых аукционов (подробнее)