В институте стран Азии и Африки спели "Катюшу" на тайском и "Полюшко" на суахили

Студенты ИСАА подготовили концерт с артистами ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Фото: Александр КОЦ

Юбилей легендарный вуз, из стен которого вышли известные дипломаты, ученые и политики, отметит в мае. Но подготовка к нему уже идет полным ходом. И это не только научно-исследовательская или публикационная деятельность, но и то, что на академическом языке называется «внеучебной работой со студентами». Именно в рамках последней руководством института совместно с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной был подготовлен уникальный творческий культурно-просветительский проект.

Руководством института совместно с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной был подготовлен уникальный творческий культурно-просветительский проект. Фото: Александр КОЦ

- Он состоялся благодаря студентам, преподавателям, нашим выпускникам, - признался на торжественном мероприятии в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил директор ИСАА Игорь Абылгазиев. – В качестве подарка к юбилею института мы подготовили уникальный концерт «Русские песни на восточный лад». Русские народные композиции были переведены нашими студентами и преподавателями на языки, которые преподаются в Институте стран Азии и Африки. И исполнят их наши учащиеся.

В качестве подарка к юбилею института подготовили уникальный концерт «Русские песни на восточный лад». Фото: Александр КОЦ

Просторный зал, по законам коронавирусного времени, был заполнен лишь наполовину, но от этого не терял в торжественности. Даже наоборот. Концерт получился теплым и семейным, а его гостями стали представители иностранных дипмиссий. Те же, кто из-за посольских ограничений по ковиду не смог вырваться на праздник, прислали шикарные букеты и по-восточному изысканные эпистолярные поздравления.

На сцене друг друга меняли студенты в национальных костюмах, которые дали бы фору любому эстрадному исполнителю. Тем более, что петь приходилось не на родном языке. Некоторые выступающие, к слову, исполняли свои композиции не на профильном языке – незнакомые слова они осваивали пару месяцев специально ради одного выхода на сцену. Хотя, кто знает, может быть именно так и развивается тяга к познанию нового.

Русские народные композиции были переведены студентами и преподавателями на языки, которые преподаются в Институте стран Азии и Африки. Фото: Александр КОЦ

А нового в этот день хватало. Ну где еще вы услышите «Полюшко-поле» на суахили, «Веселую кадриль» по-турецки, «Катюшу» на тайском… А как красиво звучит «Не для меня придет весна» на персидском или «Ах ты степь широкая» на индонезийском! Да под аккомпанемент легендарного ансамбля «Россия» под руководством Дмитрия Дмитриенко.

- Сегодня мы перекинули мост между культурами России и тех стран, языки которых изучаются в нашем институте, - подытожил по окончании концерта Игорь Абылгазиев.

На сцене друг друга меняли студенты в национальных костюмах, которые дали бы фору любому эстрадному исполнителю. Фото: Александр КОЦ

А студенты показали, что востоковедное образование - это не только глубокое знание языка, истории и культуры, политической и экономической специфики стран афро-азиатского региона, которое приобретают все учащиеся вуза, но и отменные вокал и артистизм, которые обязательно пригодятся в жизни.