Мнение британцев: Меган Маркл нас предала

Биограф королевской семьи считает, что Меган не стоит в ближайшее время приезжать в Британию.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Супруге британского принца Гарри, Меган Маркл вряд ли в ближайшее время стоит приезжать в Великобританию. Даже для участия мужа в памятной церемонии, посвященной 60-летию его матери, принцессы Дианы, намеченной на 1 июля. Предполагается, что Гарри и его брат Уильям впервые за последнее время воссоединятся после того, как Гарри и Меган покинули королевство, а позднее дали скандальное интервью Опре Уинфри.
Такое мнение высказала FoxNews биограф британской королевской семьи Анна Пастернак, добавив, что она не может представить себе того, чтобы Меган в обозримом будущем стала любимым членом королевской семьи, уважаемой подданными.
- Корабль уплыл, – сказала Пастернак. – Меган предала не только королевскую семью, но и простых британцев. Монархия является частью британской души. Нападение на нее можно расценивать как атаку на всех британцев.
На вопрос – что ждет пару в будущем, биограф ответила: «Это вопрос на миллион долларов».
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