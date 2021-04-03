Евгений Загорулько Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иногда кажется, что весь спорт в России держится на увлеченных своим делом легендарных стариках. Они и на восьмом десятке часто полны энергии. За их плечами десятилетия побед и разочарований, взлетов и падений, но у каждого из них – настоящий музей трофеев и воспоминаний. Они, воспитывая настоящих звезд мирового спорта, видели и пережили столько, что хватило бы на несколько жизней. И самое главное, оставили после себя не меньше – воспитанников, победы, медали, эмоции стадионов. Одной из таких легенд был Евгений Загорулько. 3 апреля 2021 года он на 79-м году ушел из жизни. Рак и корновариус – те соперники, в борьбе против которых редко кому удается побеждать.

ДОПИНГОВЫЕ СКАНДАЛЫ

А Евгения Петровича еще и добивали призраки прошлого. Так уходить не пожелаешь никому. Загорулько считался самым успешным тренером в прыжках в высоту. Почти 40 лет он одного за другим выдавал чемпионов по прыжкам в высоту. Список его звездных воспитанников напоминает небольшую галактику. Чемпион Сеула-88 Геннадий Авдеенко, победительница Сиднея-2000 Елена Елесина, обладатель «золота» Пекина-2008 Андрей Сильнов, чемпионка Лондона-2012 Анна Чичерова… Это только олимпийские чемпионы. А были еще чемпионы миры Тамара Быкова (1983) и Вячеслав Воронин (1999), чемпионы Европы Денис Капустин (1994) и Александр Шустов (2010).

Но раз за разом допинговые скандалы выкашивали эти ряды.

Анну Чичерову лишили «бронзы» Олимпиады в Пекине, проверив через несколько лет ее допинг-пробы и найдя в них туринабол. Невнятные подозрения в адрес Андрея Сильнова высказали в 2019-м, заставив его уйти с руководящего поста ВФЛА. А, возможно, добил Загорулько скандал с Данилом Лысенко.

Евгений Загорулько на Балу олимпийцев в 2012 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ДЕЛО ЛЫСЕНКО» И НЕНАВИСТЬ К РОДЧЕНКОВУ

Молодой спортсмен считался надеждой российской легкой атлетики, ему прочили звездное будущее и олимпийское золото. А Лысенко взял и пропустил три допинг-теста. А потом еще сварганил поддельную медицинскую справку, что не смог пообщаться с допинг-офицерами из-за болезни. «Липа» оказалась настолько вызывающей, что «закрыли» не только Лысенко – всю Всероссийскую федерацию легкой атлетики замочили так, что она до сих пор не может поднять голову после того скандала. Само собой убрали и тренера Лысенко Загорулько. По одной из версий вроде как именно он затеял эту историю со справкой. По другой – Евгения Петровича в этой ситуации банально подставили.

Чтобы решать, кто был прав, и насколько Евгений Петрович был погружен во все эти допинговые истории, надо как минимум было быть рядом. Но что точно, Загорулько искренне ненавидел Родченкова. Рассказывал, что тот продавал допинг спортсменам, и мог менять не только сомнительные пробы, но и наоборот, портить чистые.

Даниил Лысенко считался надеждой российской легкой атлетики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ДАВАЛ ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР СЛУЦКИЙ

Рассказывают, Загорулько не был простым в общении человеком. Почти со всеми своими своими учениками у него были трения и даже ссоры. Но найдите в спорте, да и не только там, хотя бы одного из великих тренеров, с кем было легко. Тарасов и Тихонов в хоккее, Бесков в футболе, Трефилов в гандболе… Загорулько в прыжках в высоту.

Тренером советской закалки редко когда удавалось заниматься только спортом. Умение быть отличным переговорщиком, находить связи со всеми от бандитов в 1990-е до министров, способность достать и обеспечить, да и требовать – это тоже те навыки, которые были необходимы в те времена для достижения результата. Евгений Петрович, конечно, тоже ими обладал. Приходилось. Хотя бы потому, что горел своим делом.

Но при этом в свои 78 Загорулько так, видимо, и не обзавелся большими деньгами. Онкологическое заболевание у Евгения Петровича диагностировали давно. Необходимы были операции, и прежде всего на сердце. Деньги на нее, примерно 2 млн рублей, дал футбольный тренер Леонид Слуцкий.

Евгению Загорулько помогал футбольный тренер Леонид Слуцкий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОСТАЛАСЬ ЧЕТРЫХЛЕТНЯЯ ДОЧЬ

Сердце вроде бы привели в порядок, дальше надо было сражаться с раком. Но помешал коронавирус. Не нашлось клиники, которая бы решилась на оперирование больного с Covid-19. Но широко известно об этом стало очень поздно. Сообщение о госпитализации легендарного тренера появилось накануне в сети. Его оставил ученик Загорулько Андрей Сильнов. Заканчивается оно словами «Хочу обратиться к вам за поддержкой любой суммой. Его близким она сейчас будет очень необходима. Спасибо большое всем, кто рядом в тяжелое время».

Через несколько часов легендарного тренера не стало. Кроме двоих взрослых детей, у него осталась четырехлетняя дочь.