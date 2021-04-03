Трагедия на Донбассе: под обстрелами ВСУ погиб ребенок

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс, гибнут мирные жители. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Обострение, устроенное украинскими военными на Донбассе и продолжающееся с конца марта, дошло до логического конца. В данном случае, до жертв среди мирных жителей. И не просто мирных, а детей. В субботу 3-го апреля трагедия разыгралась в поселке Александровское под городом Енакиево. Как сообщили власти ДНР, украинские военные из состава 59-й бригады сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в жилом массиве поселка.

- В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, - говорится в официальном сообщении Народной Милиции ДНР. Речь идет о внуке, которому не исполнилось и пяти лет, и его бабушке, которые находились во дворе дома.

Напомним, ранее, 22 марта украинским снайпером был наповал убит также вышедший на улицу 70-летний пенсионер в поселке Александровка на западе Донецка. Народная милиция ДНР призвала представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать удар, нанесенный военными Украины и потребовать от украинской стороны установления виновных и привлечения их к ответственности. Надежды на это практически нет, поскольку ранее представитель этой структуры в ответ на аналогичное обращение по поводу обстрелов ЛДНР в последние дни со стороны ВСУ и применения при этом запрещенных Минскими соглашениями вооружений крупных калибров заявила, что по мере того, как эти нарушения миссией будут установлены, они найдут отражение в отчетах.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на границу с Донбассом. Фото: REUTERS

В России гибель очередного ребенка на Донбассе вызвала естественный взрыв негодования. Пользователи сетей шлют проклятия украинским военным и их Верховному Главнокомандующему - президенту Зеленскому. Призывают не брать пленных из этой бригады, если начнется масштабная война. Реакция украинских «патриотических» активистов в соцсетях тоже не заставила себя долго ждать и была предсказуемой.

Между тем, дрон со сбрасываемым взрывным устройством – это не случайный прилет мины или снаряда. Он всегда оборудован видеокамерой, им всегда управляет оператор, и именно он решает, когда и в какой момент послать смертоносный заряд на землю. Так что оператор дрона не мог не видеть, что он делает и кого обрекает на смерть.

На трагедию уже отреагировал и Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

- Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом. Погиб ребёнок. У него впереди должна была быть долгая жизнь. Но ее оборвали. Все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств, - написал спикер Госдумы в своем Телеграм-канале. - Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже. За это придётся ответить тому, кто прежде видел все это лишь в фильмах или играл в них роли. Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность - это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актёр, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но только этой констатацией Вячеслав Викторович не ограничился.

- Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы, - предложил Володин конкретный механизм реагирования на вопиющее преступление и резюмировал. - Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения.

Впрочем, в такой результат спикер Госдумы, наверное, сам не очень верит. Тем более, что на Донбассе за все эти годы погибли уже около 150 детей, а свыше 360 были искалечены или просто ранены, но сытая Европа никак на это не реагировала. Не те в этих Европах настроения.

А это значит, что реальным остается только один путь воздействия на украинских военных. Действительно не брать пленных из тех частей, личный состав которых убивает мирное население Донбасса, если и когда начнутся масштабные боевые действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рука Вашингтона: Кому нужна новая война на Донбассе

Похоже, США собираются выиграть даже при поражении Киева (подробности)