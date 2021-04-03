"Гузеева уже 30 лет ждет": Никита Михалков согласился прийти в шоу "Давай поженимся"

Кадр из фильма "Жестокий романс". Фото: кадр из фильма

Никита Михалков и Лариса Гузеева вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" в 1984 году. В картине на тот момент начинающая актриса исполнила главную роль Ларисы Огудаловой. Никита Сергеевич же перевоплотился в соблазнителя Сергея Паратова. Картина вошла в антологию лучших советских лент, а дуэт Гузеевой и Михалкова многие называют одним из лучших в отечественном кинематографе. С тех пор прошло много лет. Однако поклонники не теряют надежды снова увидеть знаменитых артистов на одной съемочной площадке.

Никита Михалков и Лариса Гузеева не виделись много лет. Никита Сергеевич в какой-то момент решил встать по другую сторону камеры, а Лариса Андреевна много лет ведет шоу "Давай поженимся". На днях режиссер пришел в гости к Ивана Урганта, где порассуждал о возможной встрече с 61-летней артисткой.

Никита Сергеевич весь выпуск шоу "Вечерний Ургант" пил шампанское. Иван не на шутку встревожился последствиями. "Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет", - заявил Ургант.

75-летний Михалков моментально отреагировал: "Нет, для этого мне нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить".

Ургант пришел в восторг от услышанного. Однако пока дальше слов дело не сдвинулось.

Стоит отметить, что не так давно актер Александр Панкратов-Черный, который исполнил роль офицера Ивана Петровича Семеновского в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс", поделился деталями съемок.

Для Ларисы Гузеевой эта была первая роль в кино. На кинопробы пришли около 500 старлеток, однако Эльдар Александрович сразу положил глаз на студентку последнего курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Впрочем, после этого режиссер несколько раз пожалел о своем выборе, а однажды в сердцах даже заявил, что у Гузеевой нет никаких талантов.

"Ей присущи многие качества, необходимые для лицедейства, но, честно говоря, намучились мы с ней немало. Все актеры - партнеры героини - проявили великолепную солидарность, доброе отношение к молодой артистке, поддерживали ее, ободряли, делились своим опытом и как бы всегда пропускали ее вперед. Поначалу ее профессиональное невежество было поистине безгранично, но, когда снимались последние эпизоды, работать с ней стало значительно легче", - говорил о работе с Гузеевой сам Рязанов.

В интервью Лере Кудрявцевой 71-летний Панкратов-Черный также рассказал, что во время работы над фильмом съемочная бригада устраивала весьма бурные посиделки, которые обычно проходили в номере Михалкова. В них принимали участие практически все актеры. "Всегда вечера проводили очень хорошо, с анекдотами, с юмором. Алексей Петренко с нами всегда был, Жора Бурков", - добавил Панкратов-Черный.