Премия "Bravo" в Большом театре: Бывший муж Нетребко и блеск бриллиантов Захаровой

В Большом театре вручили премию "Bravo" артистам оперы и балета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третий год подряд на сцене Большого театра «Русское радио» награждает звёзд оперы и балета. Несмотря на пандемию до нас долетели почти все заявленные участники: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, бас Ильдар Абдразаков, баритон Массимо Кавалетти, бас-баритон Эрвин Шротт, премьер Большого театра Денис Савин, пианист Иван Бессонов и другие.

Светлана Захарова блистала не только на сцене, но и на красной дорожке. Звезда балета выбрала для выхода в свет серьги из белого золота с россыпью бриллиантов, стоимость которых превышает, по мнению специалистов, 20 миллионов рублей. Образ балерины дополнило элегантное вечернее платье-футляр.

Балерина Светлана Захарова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Образ балерины дополнило элегантное вечернее платье-футляр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вели церемонию певица Елена Север и Андрей Малахов. Последний удивил гостей сменой имиджа, умудрившись во время пандемии похудеть. Даже Масленица, которую ведущий всегда празднует широко, приглашая в гости звёздных друзей, не нанесла урон его фигуре.

Елена Север и Андрей Малахов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Готовится к откровенной фотосессии, наверное. Снова вернулся в спортзал, выглядит как Аполлон, - восхитилась спортивной формой приятеля певица Анна Калашникова.

Кстати, звезда ток-шоу пришла на церемонию тоже в блеске бриллиантов. Гарнитур из «Ролексов» и серёжек с рубинами, по оценкам ювелиров, потянул на 40 миллионов рублей.

Певица Анна Калашникова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подруга Калашниковой Ольга Казаченко выбрала для выхода в свет образ в стиле Меган Маркл-платье со сдержанным вырезом в районе декольте и чёрный пиджак.

Ольга Казаченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особым вниманием на красной дорожке пользовался уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт-бывший муж Анны Нетребко, отец единственного сына оперной дивы Тьяго. Говорят, что после развода пара перервала общение, воспитанием сына Нетребко занимается ее нынешний муж тенор Юсиф Эйвазов. По словам Эйвазова, он относится к мальчику, как к родному сыну.

- Это мой ребёнок, мой сын, — говорит отчим Тьяго. - Счастлив он стал тогда, когда понял, что у него есть настоящая семья.

Уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лауреаты Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в области классического искусства:

Номинация «Открытие года»: солистка молодежной труппы Большого театра Мария Баракова

Номинация «Лучший классический мужской вокал»: тенор Богдан Волков

Номинация «Лучший классический женский вокал»: сопрано Альбина Шагимуратова

Номинация «За поддержку классического искусства»: Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой»

Номинация «Оркестр года»: World Orchestra for Peace

Номинация «Балет года»: «Дон Кихот», Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

Номинация «Опера года»: опера-былина «Садко» Большой театр

Номинация «Классическая композиция в современном исполнении»: пианист Кирилл Рихтер

Номинация «Дирижер года»: Василий Петренко

Номинация «Мировая звезда»: Пласидо Доминго

Специальная номинация Оргкомитета «Дуэт года»: Анггун и Лучано Паваротти (виртуальный дуэт)

Номинация «Концертная/театральная площадка года»: Национальный центр исполнительских искусств, Пекин, КНР

Номинация «Альбом года»: неоклассический альбом года пианиста Yiruma «Room With A View», Южная Корея

Номинация «Самый популярный классический исполнитель из страны-партнёра»: пианистка Шио Окуи, Япония

Номинация «Самый популярный классический исполнитель из страны-партнёра»: сопрано Майра Мухаммедкызы, Казахстан.

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