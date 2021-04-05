Как не потерять себя в гонке за успехом, что мешает похудеть к лету и почему современным детям сложнее добиваться результатов

1-е место. Как правильно устанавливать цели и не потерять себя в гонке за успехом

Катерина Ленгольд - удивительная женщина. В 14 лет она поступила в университет, в 20 запустила свои первыи бизнес, в 23 стала самым молодым вице-президентом в мировои аэрокосмическои индустрии. В интервью Радио «Комсомольская правда» автор бестселлеров «Просто Космос» и Agile Life рассказала, сколько нужно образований для успеха, как сформировать уверенность в своих силах и почему надо не торопиться, а получать удовольствие от того, что делаешь (слушать)

2-е место. Сергей Мазаев о Госдуме: Я бы треть из них лишил мандатов. Это просто какие-то случайные идиоты, не имеющие никакого отношения ни к политике, ни к народу

Группе «Моральный кодекс» - 30 лет! Участники группы Сергей Мазаев и Николай Девлет-Кильдеев дали эксклюзивное интервью о том, как всё начиналось и спели в эфире Радио «Комсомольская правда» (слушать)

3-е место. Героизация выродка. Зачем Собчак сняла фильм о скопинском маньяке

Фильм Собчак про маньяка забрался в тренды YouTube и перепахал людей. Мы тоже не остались в стороне и высказали своё недоумение, зачем давать слово и снимать кино про нелюдей, тем самым очеловечивая их (слушать)

4-е место. Гастро и колоноскопия - заботиться о своём здоровье не стыдно

Болеть не любит никто. Обследоваться - тоже. Но Россия входит в грустный рейтинг топ-5 стран, в которых рак кишечника или желудка обнаруживается слишком поздно. Рассказываем о простейших обследованиях, которые нужно проходить всем после 45 лет, чтобы выловить болезнь на ранних стадиях (слушать)

5-е место. Главные мифы, которые мешают похудеть

Ну что, время худеть к лету. Только одного желания мало, нужно еще знать, как. Мы рассказываем про основные ошибки, которые совершают все, кто пытается расстаться с лишними кило (слушать)

6-е место. Павел Деревянко: Михалков своими словами про мою зарплату посеял раздор в людях. Но я все равно отношусь к Никите Сергеевичу с большим уважением

Один из лучших интервьюеров страны - Тина Канделаки - поговорила с актером Павлом Деревянко про съемки в «Коньке-Горбунке», политику, вакцинацию от коронавируса, доверчивость, Березовского, работу с Михалковым, беспринципность, желание играть злодеев и работу в Голливуде (слушать)

7-е место. Александр Цыпкин: Жизнь надо любить как она есть, тогда она вам ответит взаимностью

Модный писатель, автор сценария к сериалу «Беспринципные» Александр Цыпкин ведет свой авторский подкаст на Радио «Комсомольская правда». Каждый день он включает диктофон и записывает, что его особо впечатлило. Получился целый аудиодневник (слушать)

8-е место. Георгий Васильев: Осколочное мышление современных детей не позволяет достигать им результата

Георгий Васильев - это тот самый человек, творения которого известны гораздо больше его самого. Кто постарше - знает его дуэт «Иваси» и бренд «Билайн», кто помладше - «Фиксиков». Умнейший человек, с которым мы поговорили о самом главном - наших детях. Про то, почему мало хороших фильмов для подростков, как формировать у детей современную картину мира и когда исчезнут самые массовые профессии (слушать)

9-е место. Георгий Бовт: И мы, и Запад упустили тот момент, когда могли найти какие-то компромиссы

Политолог Георгий Бовт - про ментальную войну, развязанную Западом против России, годовщину бомбежек Югославии и замену российского гимна у спортсменов музыкой Чайковского (слушать)

10-е место. Приказано установить кассы. Мишустин начал крестовый поход на рынки для борьбы с черным налом

Маленькая новость, которая может иметь колоссальные последствия. Налоговая и Минфин заявили, что нужно ужесточить контроль на рынках и все расчеты проводить через кассовые аппараты. Вроде бы, что тут такого. Уже давно можно перевести на рынке продавцу деньги по номеру телефона, кое у кого даже стоят терминалы. Но, если контроль станет тотальным, уверен наш колумнист Сергей Мардан, это нанесет сильный удар по черному налу, который крутится на рынках, не облагается налогами и нигде не учитывается (слушать)