Ирена Понарошку посадила 10-летнего сына на диету и наказывает за каждый набранный килограмм

Ирена Понарошку уехала с детьми в Таиланд. Фото: Инстаграм.

Телеведущая и известный блогер Ирена Понарошку сообщила подписчикам своего Инстаграма, что посадила сына Серафима на жесткую диету. По ее словам, у мальчика есть предрасположенность к полноте, поэтому она сильно ограничила его рацион. Кроме того, ребенок посещает тренировки 6-7 дней в неделю. А за каждый набранный килограмм Ирена штрафует наследника.

Телеведущая написала пространный пост, в котором призналась, что гордится своим сыном. Уже два месяца он терпеливо соблюдает все ограничения в питании. Мальчик не ест после семи часов вечера, отказался от сладкого и мучного, пьет много воды. Судя по фотографиям, Серафим – вполне стройный ребенок, однако Ирена убеждена, что ей необходимо бороться с его ожирением. Для этого телеведущая уменьшила его порции еды в два раза, а также записала на тренировки. За два месяца Серафиму удалось похудеть на пять килограммов.

Чтобы стимулировать сына, Ирена придумала сложную систему поощрения и наказания. За каждый сброшенный килограмм она вознаграждает ребенка каким-нибудь подарком. А за каждый набранный – штрафует, отбирая гаджеты.

Судя по фотографиям, Серафим – вполне стройный ребенок, однако Ирена убеждена, что ей необходимо бороться с его ожирением. Фото: Инстаграм.

- Безусловно, не обошлось без выстроенной системы поощрений и наказаний: за каждый потерянный килограмм человек получает внушительный приз, о котором мы заранее договариваемся. Если же килограмм прилипает обратно, то он лишается всех гаджетов до момента, пока не отлепит его, - рассказала Понарошку. - Я не знаю, на сколько ещё хватит его мужества и моего призового фонда, но пока мы оба очень довольны этим челленджем и друг другом.

Сейчас Ирена и двое ее сыновей – 10-летний Серафим и 2-летний Теодор – живут в Таиланде. Несмотря на пандемию и то, что эта страна пока официально не принимает туристов, Понарошку улетела на Пхукет в конце января. Неизвестно, как Ирена договорилась по поводу посещения школьных занятий для Серафима – ведь школьники в Москве после новогодних каникул перестали учиться дистанционно и вернулись к очным урокам. Вероятно, мальчик перешел на домашнее обучение и получает задания от учителей онлайн.

Сыновья телеведущей Серфим и Тео. Фото: Инстаграм.

Ирена воспитывает детей одна. В августе прошлого года Понарошку и ее муж, музыкант Александр Глухов (выступающий под псевдонимом DJ List) объявили о разводе.

- Сегодня мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью, - написала Ирена в Инстаграме. Супруги прожили вместе 12 лет, из них в законном браке – 10 лет.

Музыкант же в Инстаграме намекнул, что жена бросает его из-за того, что он мало зарабатывает.

- Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее, — писал тогда DJ List на своей странице. — Просто я был честным, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья. Мужчины! Этот век прогнил. Не верьте бабам!

Ирена – строгая вегетарианка, увлекается йогой. Муж Понарошку, кришнаит по вероисповеданию, полностью поддерживал ее в стремлении к здоровому образу жизни. Пара всегда много путешествовала. Особенно Ирене нравилось жить в Калифорнии, где все обходится недешево. А каждую зиму телеведущая с детьми проводила в Таиланде.